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    • Teknoloji
    • 06.08.2021 13:24
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    • 06.08.2021 13:25
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    PUBG new state ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman başlayacak? Özellikleri neler olacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde PUBG new state ne zaman çıkacak? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Dünyada milyonlarca kişi tarafından telefonlara indirilen fenomen oyun PUBG new state için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki oyun severleri yakından ilgilendiren haber geldi mi, PUBG 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG new state özellikleri neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    PUBG new state ne zaman çıkacak?

    PUBG new state ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) New State sürükleyici bir oyun olmasıyla dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Peki PUBG 20. sezon özellikleri neler?

    PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    PUBG New State için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PUBG New State'in 2021 yılının Ekim ayında yayınlanması beklentiler arasında yer alıyor.

    İşte New State özellikleri;

    PUBG 20. SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

    PUBG 20. sezon bitiş tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

    Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor. Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.

    Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

        GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

        Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın. Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

        YENİ NESİL HAYATTA KALMA

        Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

        Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.

        Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

        GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

        Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.

        Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.
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        Haberler Teknoloji PUBG new state ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman başlayacak? Özellikleri neler olacak?
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