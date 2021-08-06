PUBG new state ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman başlayacak? Özellikleri neler olacak?

GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın. Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

YENİ NESİL HAYATTA KALMA

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.

Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.

Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.