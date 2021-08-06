PUBG new state ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman başlayacak? Özellikleri neler olacak?

PUBG new state ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) New State sürükleyici bir oyun olmasıyla dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Peki PUBG 20. sezon özellikleri neler?
PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?
PUBG New State için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PUBG New State'in 2021 yılının Ekim ayında yayınlanması beklentiler arasında yer alıyor.
İşte New State özellikleri;
PUBG 20. SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
PUBG 20. sezon bitiş tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor. Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.
Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.