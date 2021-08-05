PUBG 13.1 güncellemesi özellikleri! 5 Ağustos güncellemesi PUBG yeni özellikler nelerdir?

PUBG 13.1 güncellemesi özellikleri! PUBG yeni özellikler nelerdir? PUBG'nin PC sürümü için yeni bir güncelleme yayınlandı. "13.1" kodlu bu güncelleme, oyuna bazı yenilikler, düzeltmeler ve iyileştirmeler getiriyor. Bu güncellemenin detayları da oyun severler tarafından merak edilir oldu. İşte; PUBG 13.1 güncellemesinin detayları!
PUBG 13.1 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
ÇOKLU YARDIM PAKETLERİ
Oyuncu yardım paketlerinin sayısı arttı.
Normal sandık (öncekiyle aynı): 1
Küçük sandık: 5 – 15
Çoklu Yardım Paketlerinin İçeriği
Cephane, iyileştirme eşyaları, fırlatılabilir eşyalar ve ikmal malzemeleri düşük bir şansla elde edilebilir.
GİZLİ ODA
Taego Dünyasında elde edilemeyecek ancak maçın seyrini değiştirme potansiyeli olan yeterli miktarda eşyayı Taego'daki Gizli Odada bulabileceksiniz.
Gizli Odaya nasıl girilir?
Anahtarı elde ettikten sonra gizli odanın kapısını açıp eşyaları yağmalamak için içeriye girebilirsin.
Mevcut eşyalar
Şahsi OED
Dürbünler
Düşük olasılıklı ikmal eşyaları
Çok sayıda iyileştirme eşyası ve fırlatılabilir eşya
Acil iniş uçağı mevcut başlangıç uçağından daha hızlı hareket eder, ancak düşme yüksekliği büyük ölçüde değişir ve bu da düşme mesafesinde büyük bir farka neden olur.
Uçuşun başında ne kadar uzağa atlarsan o kadar uzağa gidebiliyor olacaksınız.
Uçaktan atlamamaya karar verirsen uçak yolculuğunu bitirdikten sonra maça sadece %50 HP ile başlanacak.