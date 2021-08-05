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    • Teknoloji
    • 05.08.2021 15:00
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    • 05.08.2021 15:00
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    PUBG 13.1 güncellemesi özellikleri! 5 Ağustos güncellemesi PUBG yeni özellikler nelerdir?

    PUBG’nin PC sürümünü ilgilendiren yeni güncellemenin özellikleri geldi. PUBG 13.1 güncellemesi yayınlandı! 5 Ağustos PUBG güncellemesiyle birbirinden ilginç özellikler oyuna getirildi. PUBG yeni özellikler nelerdir? PUBG'nin PC sürümü için kullanıma sunulan 13.1 kodlu güncellemesi, oyundaki en yeni harita olan Taego'ya yepyeni bir sinematik giriş ekledi. Peki; PUBG 13.1 güncellemesi özellikleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    PUBG 13.1 güncellemesi özellikleri!

    PUBG 13.1 güncellemesi özellikleri! PUBG yeni özellikler nelerdir? PUBG'nin PC sürümü için yeni bir güncelleme yayınlandı. "13.1" kodlu bu güncelleme, oyuna bazı yenilikler, düzeltmeler ve iyileştirmeler getiriyor. Bu güncellemenin detayları da oyun severler tarafından merak edilir oldu. İşte; PUBG 13.1 güncellemesinin detayları!

    PUBG 13.1 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    ÇOKLU YARDIM PAKETLERİ

    Oyuncu yardım paketlerinin sayısı arttı.

    Normal sandık (öncekiyle aynı): 1

    Küçük sandık: 5 – 15

    Çoklu Yardım Paketlerinin İçeriği

    Cephane, iyileştirme eşyaları, fırlatılabilir eşyalar ve ikmal malzemeleri düşük bir şansla elde edilebilir.

    GİZLİ ODA

    Taego Dünyasında elde edilemeyecek ancak maçın seyrini değiştirme potansiyeli olan yeterli miktarda eşyayı Taego'daki Gizli Odada bulabileceksiniz.

    Gizli Odaya nasıl girilir?

    Anahtarı elde ettikten sonra gizli odanın kapısını açıp eşyaları yağmalamak için içeriye girebilirsin.

    Mevcut eşyalar

    Şahsi OED

    Dürbünler

    Düşük olasılıklı ikmal eşyaları

    Çok sayıda iyileştirme eşyası ve fırlatılabilir eşya

    Acil iniş uçağı mevcut başlangıç uçağından daha hızlı hareket eder, ancak düşme yüksekliği büyük ölçüde değişir ve bu da düşme mesafesinde büyük bir farka neden olur.

    Uçuşun başında ne kadar uzağa atlarsan o kadar uzağa gidebiliyor olacaksınız.

    Uçaktan atlamamaya karar verirsen uçak yolculuğunu bitirdikten sonra maça sadece %50 HP ile başlanacak.

        EŞYALARIN BELİRMESİNDE ARTIŞ

        Eşyaların sayısı oldukça arttı.

        Belirme Oranındaki Değişiklikler

        Dipçik: %1 azalma

        Sersemletme Bombası: %14 azalma

        Molotof Kokteyli: %3 azalma

        Şahsi OED: %37 artış

        Yeni Eşyalar Eklendi

        Acil Kurtarma

        C4

        Çivi Tuzağı

        SANHOK GÜNCELLEMESİ

        Sanhok ilk olarak 2018'de yayınlandı ve 2020'de yeniden düzenlendi. Bununla da kalmadık ve Sanhok'ta ek değişiklikler yapıldı.

        Kuzeybatı adasındaki güney sahili arazisinde siper olarak kullanılabilecek küçük kayalıklar ve taşlar eklendi.

        Tapınağın yeri değiştirildi.

        Eşyaların belirmediği binalar kaldırıldı ve bunlar eşya beliren binalarla değiştirildi.

        Kayalıklar kaldırıldı ve siperler eklendi.

        Kayaların açıları düzenlendi.

        EŞLEŞTİRME – HARİTA ROTASYONU

        Normal Maçlar listesinden Paramo kaldırıldı ve listeye Karakin eklendi.

        Normal Maçlardaki Haritalar;

        Erangel

        Miramar

        Sanhok

        Vikendi

        Karakin

        DERECELİ SEZON 13

        ONUR ÖDÜLLERİ

        Dereceli Sezon 11'den itibaren, en son Dereceli başarılarınıza isimlik ve amblemler gibi onur ödülleriyle ek bir ayrıntı getirildi ve bu ödüller yalnızca yeni sezon süresince sergilenebilecek.

        En yüksek derecelere ulaşan oyunculara, harcadıkları çabanın karşılığını biraz daha alabilmeleri için animasyonlu isimlikler ve amblemler gibi ek ödüller verilecek.

        Sezon 13'ün başlangıcında tüm hak kazanan oyuncular, sezon boyunca kullanılabilen isimlikler/amblemler dahil olmak üzere Sezon 12 ödüllerini alacak.

        Sezon 12'den gelen onur ödülleri, sonraki sezonun başlamasıyla birlikte envanterden kaldırılacak.

        DERECELİ SEZON 13'TEKİ DEĞİŞİKLİKLER

        3.000 RP'si olan bir oyuncu yedi gün veya daha uzun süre Dereceli modunda oynamazsa RP ve kademe düşüşü başlayacak ve düşüş standartlarında değişiklikler gerçekleşecek. Önceden, sezon boyunca en az bir kez Elmas veya daha üstü kademeye ulaşan oyuncular, Dereceli maçlara katılmadıklarında dahi kademelerini koruyabiliyor ve yüksek onur ödülleri alabiliyordu. Derecelinin amacı, maçı veya RP'nizi kaybetseniz dahi diğer oyuncularla sürekli rekabet ederek becerilerini belirlemek ve geliştirmektir.

        Dereceli Sezon 12

        3.000 RP düşüş için alt sınırdır.

        Yedi gün veya daha uzun süre Dereceli modunda oynamasanız dahi Elmas Kademesini koruyabilirsiniz.

        Dereceli Sezon 13

        RP düşüşü, 3000 RP'nin altına iner.

        Elmas veya daha üstü kademedeki oyuncular, haftada en az bir kez Dereceli modunda oynamadıklarında her gün 100 RP kaybedecekler.

        Gün başına 100 RP düşüşü, oyuncu Dereceli modunda oynayana dek devam eder. Bu, 3000 RP'nin altına düşüldüğünde durur. Yani Platin I'e ulaşıldığında düşüş durur.

        Yedi gün veya daha uzun süre Dereceli moduna katılmayan oyuncuların Elmas kademesi korunamaz.
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