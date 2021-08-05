PUBG 13.1 güncellemesi özellikleri! 5 Ağustos güncellemesi PUBG yeni özellikler nelerdir?

EŞLEŞTİRME – HARİTA ROTASYONU

Normal Maçlar listesinden Paramo kaldırıldı ve listeye Karakin eklendi.

Normal Maçlardaki Haritalar;

Erangel

Miramar

Sanhok

Vikendi

Karakin

DERECELİ SEZON 13

ONUR ÖDÜLLERİ

Dereceli Sezon 11'den itibaren, en son Dereceli başarılarınıza isimlik ve amblemler gibi onur ödülleriyle ek bir ayrıntı getirildi ve bu ödüller yalnızca yeni sezon süresince sergilenebilecek.

En yüksek derecelere ulaşan oyunculara, harcadıkları çabanın karşılığını biraz daha alabilmeleri için animasyonlu isimlikler ve amblemler gibi ek ödüller verilecek.

Sezon 13'ün başlangıcında tüm hak kazanan oyuncular, sezon boyunca kullanılabilen isimlikler/amblemler dahil olmak üzere Sezon 12 ödüllerini alacak.

Sezon 12'den gelen onur ödülleri, sonraki sezonun başlamasıyla birlikte envanterden kaldırılacak.

DERECELİ SEZON 13'TEKİ DEĞİŞİKLİKLER

3.000 RP'si olan bir oyuncu yedi gün veya daha uzun süre Dereceli modunda oynamazsa RP ve kademe düşüşü başlayacak ve düşüş standartlarında değişiklikler gerçekleşecek. Önceden, sezon boyunca en az bir kez Elmas veya daha üstü kademeye ulaşan oyuncular, Dereceli maçlara katılmadıklarında dahi kademelerini koruyabiliyor ve yüksek onur ödülleri alabiliyordu. Derecelinin amacı, maçı veya RP'nizi kaybetseniz dahi diğer oyuncularla sürekli rekabet ederek becerilerini belirlemek ve geliştirmektir.

Dereceli Sezon 12

3.000 RP düşüş için alt sınırdır.

Yedi gün veya daha uzun süre Dereceli modunda oynamasanız dahi Elmas Kademesini koruyabilirsiniz.

Dereceli Sezon 13

RP düşüşü, 3000 RP'nin altına iner.

Elmas veya daha üstü kademedeki oyuncular, haftada en az bir kez Dereceli modunda oynamadıklarında her gün 100 RP kaybedecekler.

Gün başına 100 RP düşüşü, oyuncu Dereceli modunda oynayana dek devam eder. Bu, 3000 RP'nin altına düşüldüğünde durur. Yani Platin I'e ulaşıldığında düşüş durur.

Yedi gün veya daha uzun süre Dereceli moduna katılmayan oyuncuların Elmas kademesi korunamaz.