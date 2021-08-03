Youtube ücretsiz MP3 dönüştürücü! Youtube videoları MP3 formatına nasıl dönüştürülür? Youtube müzik indirme ekranı!

Youtube herkesin severek kullandığı uygulamalar arasında yer alıyor. Youtube uygulamasını kullanan kişiler dinledikleri müzikleri telefona indirmek için neler yapabileceğini merak edip araştırıyor. Ayrıca Youtube uygulaması üzerinden şarkı dinlemek internet kullanımını epeyce arttırıyor. Bu nedenle kullanıcılar dinlemek istediği müzikleri, videoları telefonuna indirmek için MP3 dönüştürücü kullanıyor. Peki, Youtube müzik videoları MP3 müzik formatına nasıl dönüştürülür? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve Youtube videolarını MP3 formatına dönüştürme ekranı!
YOUTUBE MÜZİK VİDEOLARI MP3 MÜZİK FORMATINA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜR?
Youtube üzerinden video indirmek isteyen kişilerin tercih ettiği video ve mp3 indirme sistemi bir süre önce kullanıma açılmasına rağmen sistemin nasıl kullanılacağını ilişkin bir bilgi verilmemişti. Herhangi bir program yüklemeden internet sitesi aracılığı ile Youtube'dan Mp3 ve video indirme işlemleri mümkün hale getiren sistem ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ İLE VİDEOLARI ŞARKIYA ÇEVİRME
- Popüler sosyal ağlardan biri olan ve kendi içerisinde kurduğu yeni bölümlerle Youtuberlik mesleğini ortaya çıkaran video barındırma sitesi Youtube'da yer alan videoların indirilme süreci şöyle:
- İndirilmek istenen video link kısmında bulunan url adresinde youtube kısmının başlangıcına "ss" harflerinin konulması gerekiyor.
- Url kısmına 'ss' harflerinin girilmesinin ardından sistem kullanıcıyı başka bir siteye yönlendiriyor. Burada kullanıcılara program yükleyerek indirme ya da normal indirme seçenekleri sunuluyor.
- Video indirme türü ve kaliteleri seçildikten sonra onay butonuna basılarak indirilmek istenen videolar kullanıcıların bilgisayarlarında ekleniyor.