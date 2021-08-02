Sosyal medya platformu Instagram'ı kullanan binlerce kullanıcı çeşitli hatalarla ilgili geri bildirimde bulunuyor. Kullanıcılar "daha sonra tekrar dene" ve "feedback required hatası" gibi uyarılar aldı. Sosyal medya platformunun kullanıcıları yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Sorunun temel kaynağı merak konusu oluyor. Peki, Instagram sınırlama nedir? Instagram bazı hareketleri kısıtlıyoruz ne demek? Instagram topluluğumuzu korumak için hatası ne anlama gelmektedir? İşte detaylar...
INSTAGRAM SINIRLAMA NEDİR?
Instagram sınırlama problemi kaynağı bilinmiyor. Henüz Instagram'dan daha sonra tekrar dene feedback required hatası ve Instagram topluluk kuralları ihlali ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
İşte topluluk kuralları hakkında Instagram açıklaması;
Kullanıcılar bu sorunla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.