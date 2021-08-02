Instagram neden açılmıyor, neden hata veriyor? Instagram tekrar dene hatası ne zaman düzelecek?

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Instagram'ın insanların ilham alabileceği ve kendilerini ifade edebileceği özgün ve güvenli bir yer olarak kalmasını istiyoruz. Bu topluluğu daha da iyi hale getirmemize yardımcı olun. Yalnızca kendi fotoğraf ve videolarınızı yükleyin ve yasalara daima uyun. Instagram'daki herkese saygı duyun. İnsanlara spam göndermeyin veya çıplaklık barındıran içerikler paylaşmayın.

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Instagram; kültürleri, yaş aralıkları ve inançları son derece çeşitli olan zengin topluluğumuzun bir yansımasıdır. Herkes için güvenli ve açık bir ortam yaratacak farklı bakış açıları üzerine ayrıntılı olarak düşündük.

Bu mükemmel topluluğu daha da iyi hale getirmemize ve korumamıza yardımcı olabilmeniz için Topluluk Kuralları'nı oluşturduk. Instagram'ı kullanmanız, bu kuralları ve Kullanım Koşullarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu kurallara bağlılık duyuyoruz ve sizin de aynı şekilde hissettiğinizi umuyoruz. Bu kuralların dışına çıkarsanız içeriğiniz silinebilir, hesabınız kapatılabilir veya başka kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz.