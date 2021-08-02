Instagram'ı kullananlar çeşitli hatalarla ilgili geri bildirimde bulunmaya başladı. Kullanıcılar "daha sonra tekrar dene", "Instagram topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz" ve "feedback required hatası" gibi uyarılar aldı. Peki, Instagram neden açılmıyor, neden hata veriyor? Instagram tekrar dene hatası ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...
INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, NEDEN HATA VERİYOR?
Instagram sınırlama problemi kaynağı bilinmiyor. Henüz Instagram'dan daha sonra tekrar dene feedback required hatası ve Instagram topluluk kuralları ihlali ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
İşte topluluk kuralları hakkında Instagram açıklaması;
Kullanıcılar bu sorunla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.
FEEDBACK NE DEMEK?
Geri bildirim (İngilizce: feedback) bir sürecin basamaklarındaki bir değişimin önceki bir basamağa etki etmesi ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde bir döngü oluşturması olayına denir.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.