Instagram daha sonra tekrar dene hatası nedir? Feedback required hatası! İnstagram topluluk kuralları ihlali ne anlama geliyor?

Türkiye'de ve dünyada binlerce Instagram kullanıcısı çeşitli problemlerle karşı karşıya geldi. Binlerce kullanıcı problemin kaynağını merak ediyor. Sosyal medyada son saatlerde bu konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Instagram daha sonra tekrar dene feedback required hatası nedir? İnstagram topluluk kuralları ihlali ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...
INSTAGRAM DAHA SONRA TEKRAR DENE FEEDBACK REQUİRED HATASI
Instagram daha sonra tekrar dene feedback required hatası ve Instagram topluluk kuralları ihlali ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte topluluk kuralları hakkında Instagram açıklaması;
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
INSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI
Instagram'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde;
COVID-19: Topluluk Kuralları Güncellemeleri ve Koruma Önlemleri: İnsanlar dünyanın dört bir yanında bu eşi görülmemiş halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayken, Topluluk Kurallarımızın insanları zararlı içeriklere ve COVID-19 ile ilgili yeni tür kötüye kullanımlara karşı koruduğundan emin olmak istiyoruz. Zarara yol açan eylemlerin koordine edilmesi, tıbbi maskeler ve ilişkili ürünlerin satışı, nefret söylemi, zorbalık ve taciz ve şiddete veya fiziksel yaralanmalara yol açması muhtemel yanlış bilgilerin engellenmesi dahil olmak üzere ilkelerimizi kullanarak gerçek dünyada zarara yol açabilecek içerikleri kaldırmak için çalışıyoruz. Durum gelişmeye devam ederken, platformdaki içerikleri incelemeye, söylemlerdeki trendleri değerlendirmeye ve uzmanlarla etkileşim kurmaya devam edecek ve bu kriz sırasında uygun olduğu durumlarda topluluğumuzun üyelerini emniyette tutmaya devam etmek için ilkelerimizle ilgili ek rehberlik sunacağız.