Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Instagram kullanıcıları çeşitli problemler yaşamaya başladı. Türkiye'de ve dünyada binlerce Instagram kullanıcısı çeşitli problemlerle karşı karşıya geldi. Binlerce kullanıcı problemin kaynağını merak ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? İnstagram topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz çözümü nedir? Feedback ne demek?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram sınırlama problemi kaynağı bilinmiyor. Henüz Instagram'dan daha sonra tekrar dene feedback required hatası ve Instagram topluluk kuralları ihlali ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
İşte topluluk kuralları hakkında Instagram açıklaması;
Kullanıcılar bu sorunla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.
FEEDBACK NE DEMEK?
Geri bildirim (İngilizce: feedback) bir sürecin basamaklarındaki bir değişimin önceki bir basamağa etki etmesi ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde bir döngü oluşturması olayına denir.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.