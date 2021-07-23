eFOOTBALL 2022'DE YENİLİKLER NELER?

﻿eFootball 2022'nin alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru olacak.



Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Ntv'de yer alan habere göre, bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.