Pro Evolution Soccer'ın adı tarihe karışıyor ancak oyun varlığını sürdürmeye devam edecek.
PES severler oyunun 2022 sürümünü merakla beklerken oyunun yapımcısı Konami, oyunun artık Pro Evolution Soccer adıyla çıkmayacağını duyurdu.
PES'İN YENİ ADI NE?
Konami'nin açıklamasına göre PES artık eFootball adıyla piyasada yerini alacak. eFootball 2022 adı altında yeni sürümü çıkacak oyunla ilgili birçok yenilik de duyuruldu.
eFOOTBALL 2022 ÜCRETSİZ OLACAK
Konami oyunseverlere dev bir müjde verdi. Oyunun yeni sürümünün ücretsiz olacağı konuşuluyordu yapılan açıklamayla eFootball 2022'nin ücretsiz olacağı kesinleşti.
Buna göre oyun tüm dünyada ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. eFootball 2022, sonbaharda piyasaya sürülecek.