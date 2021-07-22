Hotmail şifre değiştirme nasıl yapılır? Hotmail şifremi unuttum nasıl açabilirim? Hesap kurtarma işlemi…

Bir sonraki aşamada kimlik doğrulama ekranı gelir. Bunun için Hotmail hesabınızı açarken kullandığınız telefon numaranızı girmeniz istenebilir. Eğer telefonla kaydolduysanız "xx numaralı telefona SMS gönder" seçeneğini işaretleyin. Telefonla kaydolmadıysanız ya da kayıt sırasında kullandığınız numara değiştiyse diğer seçeneği işaretleyin ve "İleri" tuşuna basın.



Hotmail yönetimi hesabınıza erişim sağlayabilmeniz için sizinle nasıl iletişim kuracağını sorar. Burada sizden aktif olarak kullandığınız bir mail adresini girmeniz istenir. Vereceğiniz mail adresinin uzantısı fark etmez, Yahoo, Gmail, Hotmail veya Yandex maillerinden herhangi biri olabilir. Devamlı kullandığınız bir mail adresini "iletişim e-posta adresi" olarak belirtilen kutucuğa yazın ve "İleri" diyin.

Görseldeki gibi mail adresinize bir doğrulama kodu gelecek. O kodu kopyalayın ve ekrandaki kutucuğa yapıştırın. Doğrulama kodu gönderilmesinin amacı hesabın size ait olduğundan emin olmak içindir. Kodu girdikten sonra "Doğrula" butonuna basın.

Ardından size bir form ekranı gelecek. Bu aşama hesabınızı kurtarabilmeniz için çok önemlidir. Hesabınıza erişebilmeniz için formdaki bilgileri mümkün olduğu kadar doğru cevaplamaya çalışın. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, hesabınızı hangi ülkede ve hangi ilde açtığınız, hesap açtığınız bölgenin posta kodu gibi bilgileri doğru olarak yazdıktan sonra "İleri" butonuna basın.

İleri butonuna bastıktan sonra karşınıza Hotmail hesabınıza erişim sağlarken hangi şifreleri kullandığınız sorulur. Bu şifrelerden iki tanesini doğru olarak girmeniz, hesabınızın kurtarılması için size büyük bir kolaylık sağlar. Eğer 2'den fazla parola hatırlıyorsanız "Başka parola ekle" kısmına tıklayın ve hatırladığınız tüm parolaları girin. Ekranın altında yer alan diğer alanları da işaretleyin ve "İleri" yapın.

Hotmail hesap kurtarma işlemlerinin son aşaması, son gönderdiğiniz e-posta adreslerini ve konu başlıklarını girmektir. Bu aşamada arkadaşlarınızdan ya da çevrenizden yardım alabilirsiniz. Sizden mail aldılarsa kendi e-posta adreslerini ve konu başlıklarını size söyleyerek hesabınıza erişmenizde yardımcı olabilirler. Bu kısımda sizden dört mail adresi ve iki konu başlığı istenir. Mail adreslerini ve konuları doğru olarak girdiğinizden emin olduktan sonra "İleri" butonuna tıklayabilirsiniz.

Son olarak Hotmail ekibi sizden gelen bilgileri değerlendirmeye alır ve 24 saat içinde size olumlu ya da olumsuz dönüş sağlar.