Hotmail şifre değiştirme nasıl yapılır? Hotmail şifremi unuttum nasıl açabilirim? Hesap kurtarma işlemi…

Hotmail şifre değiştirme nasıl yapılır? Hotmail şifremi unuttum nasıl açabilirim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm dünyada sıklıkla kullanılan mail programı Hotmail'de şifresini unutanlar, kırmaya çalışanlar, hesabını kurtarmaya çalışan kişilerin sıklıkla araştırdığı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...
HOTMAİL ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
Microsoft hesabı güvenliği'ne gidin ve Parola güvenliği öğesini seçin.
Güvenlik önlemi olarak bir güvenlik koduyla kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Güvenlik kodunu e-postayla mı yoksa telefonla mı almak istediğinize karar verin. E-posta adresinizi veya telefon numaranızın son dört basamağını doğrulamanız istenir; sonra Kodu gönder'i seçin. Aldığınız kodu girin ve Gönder'i seçin.
İpucu: Kodu e-postayla veya telefonla alamasanız, kurtarmaya istediğiniz adresten farklı bir e-posta adresi girebilirsiniz. Hesabı kurtarma sayfasına gidin ve istemleri izleyin.
Geçerli parolanızı girin, yeni parolanızı girin ve Kaydet'i seçin.
HOTMAİL HESAP KURTARMA
Hesabınızı kurtarmak için ilk olarak Hotmail'i açın. Şifre sıfırlama sayfasına gelin ve karşınıza gelen ekrandaki seçeneklerden birini seçin. Burada "Parolamı unuttum" kısmını işaretlemeniz ve "İleri" butonuna basmanız gerekir.
Ardından Hotmail hesabınızın tam adresini yazın. Bu adresi hatasız bir şekilde girdikten sonra alttaki kutucuklara robot olmadığınızı belirtmek ve güvenlik amacıyla verilen harf ve sayıları girin. Karakterleri okuyamıyorsanız "yeni" ya da "ses" butonlarına basarak farklı karakterlerin gelmesini sağlayabilirsiniz.