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    • Teknoloji
    • 22.07.2021 17:56
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    • 22.07.2021 17:59
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    Hotmail şifre değiştirme nasıl yapılır? Hotmail şifremi unuttum nasıl açabilirim? Hesap kurtarma işlemi…

    Hotmail şifre değiştirme nasıl yapılır? Milyonlarca kişi tekonolik ürünler ile günlük hayatını devam ettiriyor ve özellikle iş, özel, sosyal yaşantıda maillerin önemi büyük yere sahip. Bu noktada Hotmail kullanıcılarından şifresini unutan ya da hesabı çalınmaya çalışanların sıklıkla araştırdığı bilgiler arasında hesap kurtarma işleminin nasıl yapılacağı, şifre değişikliğine dair bilgiler yer alıyor. Hotmail şifremi unuttum nasıl açabilirim? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hotmail şifre değiştirme nasıl yapılır?

    Hotmail şifre değiştirme nasıl yapılır? Hotmail şifremi unuttum nasıl açabilirim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm dünyada sıklıkla kullanılan mail programı Hotmail'de şifresini unutanlar, kırmaya çalışanlar, hesabını kurtarmaya çalışan kişilerin sıklıkla araştırdığı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

    HOTMAİL ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

    Microsoft hesabı güvenliği'ne gidin ve Parola güvenliği öğesini seçin.

    Güvenlik önlemi olarak bir güvenlik koduyla kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Güvenlik kodunu e-postayla mı yoksa telefonla mı almak istediğinize karar verin. E-posta adresinizi veya telefon numaranızın son dört basamağını doğrulamanız istenir; sonra Kodu gönder'i seçin. Aldığınız kodu girin ve Gönder'i seçin.

    İpucu: Kodu e-postayla veya telefonla alamasanız, kurtarmaya istediğiniz adresten farklı bir e-posta adresi girebilirsiniz. Hesabı kurtarma sayfasına gidin ve istemleri izleyin.

    Geçerli parolanızı girin, yeni parolanızı girin ve Kaydet'i seçin.

    HOTMAİL HESAP KURTARMA

    Hesabınızı kurtarmak için ilk olarak Hotmail'i açın. Şifre sıfırlama sayfasına gelin ve karşınıza gelen ekrandaki seçeneklerden birini seçin. Burada "Parolamı unuttum" kısmını işaretlemeniz ve "İleri" butonuna basmanız gerekir.

    Ardından Hotmail hesabınızın tam adresini yazın. Bu adresi hatasız bir şekilde girdikten sonra alttaki kutucuklara robot olmadığınızı belirtmek ve güvenlik amacıyla verilen harf ve sayıları girin. Karakterleri okuyamıyorsanız "yeni" ya da "ses" butonlarına basarak farklı karakterlerin gelmesini sağlayabilirsiniz.

        Bir sonraki aşamada kimlik doğrulama ekranı gelir. Bunun için Hotmail hesabınızı açarken kullandığınız telefon numaranızı girmeniz istenebilir. Eğer telefonla kaydolduysanız "xx numaralı telefona SMS gönder" seçeneğini işaretleyin. Telefonla kaydolmadıysanız ya da kayıt sırasında kullandığınız numara değiştiyse diğer seçeneği işaretleyin ve "İleri" tuşuna basın.

        Hotmail yönetimi hesabınıza erişim sağlayabilmeniz için sizinle nasıl iletişim kuracağını sorar. Burada sizden aktif olarak kullandığınız bir mail adresini girmeniz istenir. Vereceğiniz mail adresinin uzantısı fark etmez, Yahoo, Gmail, Hotmail veya Yandex maillerinden herhangi biri olabilir. Devamlı kullandığınız bir mail adresini "iletişim e-posta adresi" olarak belirtilen kutucuğa yazın ve "İleri" diyin.

        Görseldeki gibi mail adresinize bir doğrulama kodu gelecek. O kodu kopyalayın ve ekrandaki kutucuğa yapıştırın. Doğrulama kodu gönderilmesinin amacı hesabın size ait olduğundan emin olmak içindir. Kodu girdikten sonra "Doğrula" butonuna basın.

        Ardından size bir form ekranı gelecek. Bu aşama hesabınızı kurtarabilmeniz için çok önemlidir. Hesabınıza erişebilmeniz için formdaki bilgileri mümkün olduğu kadar doğru cevaplamaya çalışın. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, hesabınızı hangi ülkede ve hangi ilde açtığınız, hesap açtığınız bölgenin posta kodu gibi bilgileri doğru olarak yazdıktan sonra "İleri" butonuna basın.

        İleri butonuna bastıktan sonra karşınıza Hotmail hesabınıza erişim sağlarken hangi şifreleri kullandığınız sorulur. Bu şifrelerden iki tanesini doğru olarak girmeniz, hesabınızın kurtarılması için size büyük bir kolaylık sağlar. Eğer 2'den fazla parola hatırlıyorsanız "Başka parola ekle" kısmına tıklayın ve hatırladığınız tüm parolaları girin. Ekranın altında yer alan diğer alanları da işaretleyin ve "İleri" yapın.

        Hotmail hesap kurtarma işlemlerinin son aşaması, son gönderdiğiniz e-posta adreslerini ve konu başlıklarını girmektir. Bu aşamada arkadaşlarınızdan ya da çevrenizden yardım alabilirsiniz. Sizden mail aldılarsa kendi e-posta adreslerini ve konu başlıklarını size söyleyerek hesabınıza erişmenizde yardımcı olabilirler. Bu kısımda sizden dört mail adresi ve iki konu başlığı istenir. Mail adreslerini ve konuları doğru olarak girdiğinizden emin olduktan sonra "İleri" butonuna tıklayabilirsiniz.

        Son olarak Hotmail ekibi sizden gelen bilgileri değerlendirmeye alır ve 24 saat içinde size olumlu ya da olumsuz dönüş sağlar.
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