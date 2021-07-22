Hollanda'da TikTok'a 750 bin Euro'luk 'çocuk' cezası! Kişisel Veri Koruma Kurumu affetmedi...

16 YAŞINDAN KÜÇÜK HER KULLANICIYA BİN EURO TAZMİNAT TALEBİ

Davayı açan kurumlar, TikTok'un 16 yaşından küçük her bir Hollandalı kullanıcıya bin Euro tazminat ödemesini talep etmişti.

Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından haziranda Hollanda'da açılan diğer davada ise Avrupa'daki çocuk kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 1,4 milyar avroluk dava açıldığı açıklanmıştı.