GTA 6'dan etekleri zil çaldıracak müjdeli haber! Sızan kareler her şeyin habercisi! En az 2 yılı daha var. 2013 yılında GTA 5 serisiyle oyunseverleri bilgisayar başına kilitleyen Grand Theft Auto'nun yeni oyunu için geri sayım devam ediyor. 5'i online ya da hikaye akışında oynayan yüz binlerce oyuncu Rockstar Games'ten yapılacak açıklamayı dört gözle bekliyor. Ayrıca son olarak GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılması heyecan yaratırken oyunun 2024-2025 yılında piyasalarda olacağı tahmin ediliyor.

İLK GÖRÜNTÜLER

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı. Bu ay ortaya çıkan detay heyecanı doruklara çıkarırken gözler oyunun yapımcı firması Rockstar Games'ten yapılacak açıklamaya çevrildi.