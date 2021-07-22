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    • Teknoloji
    • 22.07.2021 13:27
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    • 22.07.2021 13:27
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    GTA 6'dan etekleri zil çaldıracak müjdeli haber! Sızan kareler her şeyin habercisi! En az 2 yılı daha var

    İlk oyunundan bu yana tutkunları tarafından Grand Theft Auto serilerinin yenisi heyecanla bekleniyor. Şüphesiz ki GTA serileri yıllardır en çok sevilen oyunlardan birisi olma özelliğini halen sürdürüyor. Son olarak GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı. Bu ay ortaya çıkan detay heyecanı doruklara çıkarırken gözler oyunun yapımcı firması Rockstar Games'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. GTA tutkunları yeni serinin ne zaman çıkacağı konusunda yapılacak resmi açıklamayı merakla bekliyor.

    takvim.com.tr
    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    GTA 6'dan etekleri zil çaldıracak müjdeli haber! Sızan kareler her şeyin habercisi! En az 2 yılı daha var. 2013 yılında GTA 5 serisiyle oyunseverleri bilgisayar başına kilitleyen Grand Theft Auto'nun yeni oyunu için geri sayım devam ediyor. 5'i online ya da hikaye akışında oynayan yüz binlerce oyuncu Rockstar Games'ten yapılacak açıklamayı dört gözle bekliyor. Ayrıca son olarak GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılması heyecan yaratırken oyunun 2024-2025 yılında piyasalarda olacağı tahmin ediliyor.

    İLK GÖRÜNTÜLER

    GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı. Bu ay ortaya çıkan detay heyecanı doruklara çıkarırken gözler oyunun yapımcı firması Rockstar Games'ten yapılacak açıklamaya çevrildi.

    GTA seven yüz binlerce oyuncu yeni serinin ne zaman çıkacağı konusunda yapılacak resmi açıklamayı merakla bekliyor. Ancak oyunun 2024-2025 yılında piyasalarda olması bekleniyor.

    GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.

        GTA 6 ÖZELLİKLERİ

        Öncelikle GTA 6'nın özellikleri hakkında fazla bir bilgi olmadığını belirtelim. Ortaya atılan iddialara göre GTA 6'da ilk defa ana karakter kadın olacağı konuşuluyor. Ancak tıpkı GTA V'deki gibi kurgunun birden fazla karakter üzerinden ilerleyeceği tahmin ediliyor.

        GTA 6'da görevler arasında geri dönüş olacağı belirtiliyor. Bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları da belirtilen özellikler arasında yer alıyor.

        GTA 6 TAHMİNİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olacak;

        Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz

        AMD İşlemci: FX-8350

        Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760

        Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3

        RAM: 8GB

        İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

        Direct X Versiyonu: DX 12

        Sabit Disk Alanı: 55GB

            Önerilen Sistem Gereksinimleri

            Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz

            AMD İşlemci: FX-8370

            Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB

            Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB

            RAM: 16GB

            İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

            Direct X Versiyonu: DX 12

            Sabit Disk Alanı: 55GB

            GTA'NIN ÖNCEKİ OYUN SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

            -GTA: 1997
            -GTA2: 1999
            -GTA3: 2001
            -GTA 3 Vice City: 2002
            -GTA San Andreas: 2004
            -GTA 4: 2008
            -GTA 5: 2013
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            Haberler Teknoloji GTA 6'dan etekleri zil çaldıracak müjdeli haber! Sızan kareler her şeyin habercisi! En az 2 yılı daha var