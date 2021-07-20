Windows 11 ne zaman çıkacak? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Ücretli mi olacak?

Yine de Windows 11'in 64 GB hafıza be 4GB RAM'e ihtiyaç duyması bütün cihazların Windows 11'i alamayacağına işaret ediyor.

Ancak bunun için ortada bir tarih yok. İddialara göre Microsoft, Windows 10'u 2025 yılında emekliye ayrılacak.

WINDOWS 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni işletim sistemi kullanıcılara Android uygulamaları, Windows üzerinde çalıştırma imkanı sağlayacak. Panay ayrıca birçok yeni güvenlik güncellemesinin Windows 11'le geleceğini aktardı. Kullanıcılar, Windows 10'daki güvenlik açıklarından şikayetçiydi.

Microsoft Başlangıç sekmesini sol alt köşeden kaldırıp ortaya çekiyor. Ayrıca merkeze yerleştirilmiş bu Başlangıç sekmesinin karanlık modu da bulunuyor.

Yeni araçlar sekmesindeki bildirimlerin kişiselleşeceği belirtildi. Ayrıca Microsoft Teams de yeni Windows 11'de standart olarak kullanıma sunulacak. Windows 10'da Microsoft Teams uygulamasını çalıştırmak isteyen kullanıcılar Teams'i indirmek zorunda.

Microsoft Xbox Games Pass gibi birçok hizmetini de yeni Windows 11'de gömülü olarak sunacak.

Microsoft 2015 yılında Windows 10'u tanıttığında bunun son işletim sistemi olacağını söylemişti. Ancak aradan birkaç yıl geçmeden yeni işletim sisteminin hazırlıkları başladı. 2025 ise Windows 10'un emekliye ayrılacağı tarih olacak.