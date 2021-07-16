Twitter fleets nedir, nasıl kullanılır? Fleet atmak ne demek, kaldırılacak mı? Tartışılan özellik sona mı eriyor?

TWİTTER FLEETS KALDIRILACAK MI?

Sosyal medya platformu Twitter, Instagram ve Facebook platformlarındaki 'hikâyeler' özelliği ile benzerlik gösteren 'Fleets'i, 3 Ağustos'ta kaldıracağını açıkladı.

Fleets'in amacı, daha fazla kullanıcının Twitter'da içerik yayınlamasını sağlamaktı ancak, şirket yeni kullanıcıları içerik yayınlamaya teşvik etmek yerine, Fleets'in sadece Twitter'ın mevcut ileri düzey kullanıcıları tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Şirket, "Fleetsler çoğunlukla kendi Tweetlerini güçlendirmek ve doğrudan başkalarıyla konuşmak için Tweet atan kişiler tarafından kullanılıyor" dedi. ″İnsanları Twitter'a katılmaktan alıkoyan şeyleri ele almanın daha fazla yolunu keşfedeceğiz." diye ekledi.