Twitter fleets nedir, nasıl kullanılır? Fleet atmak ne demek, kaldırılacak mı? Tartışılan özellik sona mı eriyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından merak edilen kimisinin severek kullandığı kimisinin sevmediği tartışmalı özellik fleetsin kaldırılıp kaldırılmayacağı belli oldu. İşte detaylar...
TWİTTER FLEETS NEDİR?
Twitter Fleets,Snapchat ve İnstagram uygulamalarında sıkça kullandığımız "Hikaye" özelliğidir. Diğer uygulamalarda olan bu anlık fotoğraflaşma, yazışma ve video galerisi paylaşma seçeneğini Twitter da geçtiğimiz Kasım kullanıcısına sunmuştu. Fakat istediği dönütü sağlayamadı.
Şirket, bu özelliği yeni kullanıcıları içerik yayınlamaya teşvik etme amacıyla faaliyete geçirmişti ancak, fleets genel olarak eski ve tanınmış kullanıcılar tarafından daha çok kullanıldı.
Fleet atmak tıpkı günlük hayatta diğer sosyal medya mecralarında kullandığımız hikaye özelliğiyle aynıdır. Dolayısıyla "Fleet atmak" demek, anlık hikaye, yazı, video paylaşabilmek demektir.