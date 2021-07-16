Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 16.07.2021 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2021 11:35
    ABONE OL

    Twitter fleets nedir, nasıl kullanılır? Fleet atmak ne demek, kaldırılacak mı? Tartışılan özellik sona mı eriyor?

    Özellikle teknoloji severler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter fleets nedir, nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Gündemde büyük ses getiren ve tartışma yaratan özelliğin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyordu ve belli oldu. Peki Fleet atmak ne demek, kaldırılacak mı? Bir yıldır kullanılan Twitter fleets özelliğine dair merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Twitter fleets nedir, nasıl kullanılır?

    Twitter fleets nedir, nasıl kullanılır? Fleet atmak ne demek, kaldırılacak mı? Tartışılan özellik sona mı eriyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından merak edilen kimisinin severek kullandığı kimisinin sevmediği tartışmalı özellik fleetsin kaldırılıp kaldırılmayacağı belli oldu. İşte detaylar...

    TWİTTER FLEETS NEDİR?

    Twitter Fleets,Snapchat ve İnstagram uygulamalarında sıkça kullandığımız "Hikaye" özelliğidir. Diğer uygulamalarda olan bu anlık fotoğraflaşma, yazışma ve video galerisi paylaşma seçeneğini Twitter da geçtiğimiz Kasım kullanıcısına sunmuştu. Fakat istediği dönütü sağlayamadı.

    Şirket, bu özelliği yeni kullanıcıları içerik yayınlamaya teşvik etme amacıyla faaliyete geçirmişti ancak, fleets genel olarak eski ve tanınmış kullanıcılar tarafından daha çok kullanıldı.

    Fleet atmak tıpkı günlük hayatta diğer sosyal medya mecralarında kullandığımız hikaye özelliğiyle aynıdır. Dolayısıyla "Fleet atmak" demek, anlık hikaye, yazı, video paylaşabilmek demektir.

        TWİTTER FLEETS KALDIRILACAK MI?

        Sosyal medya platformu Twitter, Instagram ve Facebook platformlarındaki 'hikâyeler' özelliği ile benzerlik gösteren 'Fleets'i, 3 Ağustos'ta kaldıracağını açıkladı.

        Fleets'in amacı, daha fazla kullanıcının Twitter'da içerik yayınlamasını sağlamaktı ancak, şirket yeni kullanıcıları içerik yayınlamaya teşvik etmek yerine, Fleets'in sadece Twitter'ın mevcut ileri düzey kullanıcıları tarafından kullanıldığını öne sürdü.

        Şirket, "Fleetsler çoğunlukla kendi Tweetlerini güçlendirmek ve doğrudan başkalarıyla konuşmak için Tweet atan kişiler tarafından kullanılıyor" dedi. ″İnsanları Twitter'a katılmaktan alıkoyan şeyleri ele almanın daha fazla yolunu keşfedeceğiz." diye ekledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT'ten Duhok'ta nokta operasyon!
        Haberler Teknoloji Twitter fleets nedir, nasıl kullanılır? Fleet atmak ne demek, kaldırılacak mı? Tartışılan özellik sona mı eriyor?