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    • Teknoloji
    • 16.07.2021 09:12
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    • 16.07.2021 09:12
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    Steam Deck fiyatı ne kadar? Steam Deck Türkiye’de satışa çıktı mı?

    Steam Deck fiyatı ne kadar? Steam Deck Türkiye fiyatı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Steam Deck Türkiye’de satışa çıktı mı? Ünlü oyun platformu Steam adını taşıyacak yeni konsol tanıtıldı. Valve'nin tanıttığı yeni taşınabilir konsol Steam’de yer alan tüm oyunları oynatma garantisi veriyor. Merakla beklenen ürünün yurt dışı fiyatı da belli oldu. Peki; Steam Deck fiyatı ne kadar?

    takvim.com.tr
    Steam Deck fiyatı ne kadar? Steam Deck Türkiye’de satışa çıktı mı?

    Steam Deck Türkiye'de satışa çıktı mı? Steam Deck fiyatı ne kadar? Steam Deck Türkiye fiyatı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Valve'nin yeni konsolu Steam Deck oyun severler arasında büyük heyecan yarattı. 7 inç 1280×800 piksel dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan cihaz, SteamOS işletim sistemi kullanıyor. Yurt dışı fiyatıyla tanıtılan cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağı da akıllarda yer alan bir konu oldu.

    STEAM DECK FİYATI NE KADAR?

    Cihaz, depolama seçeneklerine göre 3 farklı fiyatta kullanıcılarla buluşacak. 64 GB'lık modeli 399 dolar, 256 GB'lık modeli 529 dolar ve 512 GB'lık modeli 649 dolardan satışa sunulacak.

    Konsolun çıkış tarihi kesin olarak belli olmasa da Valve'ın açıklamasına göre 2021'in Aralık ayında ürünler kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak.

    STEAM DECK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    7 inç 1280×800 piksel dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan cihaz, SteamOS işletim sistemi kullanıyor.

    Başka bir deyişle cihazın temelinde Linux yer alıyor. AMD Zen 2 GPU ve AMD RDNA 2 grafik birimi ile gelen Steam Deck, 16 GB LPDDR5 RAM'e ev sahipliği yapıyor.

    3 farklı versiyon olarak karşımıza çıkan cihazın fiyatı da lansman ile resmiyet kazandı. Steam Deck'in ABD fiyatı 399, 529 ve 649 dolar olarak açıklandı.

        399 dolarlık versiyonda 64 GB eMMC depolama karşımıza çıkarken, 529 dolarlık versiyonda 256 GB NVNMe SSD depolama, 649 dolarlık versiyonda ise 512 GB NVNMe SSD yer alıyor.

        Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan şirket, ayrıca kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor.

        STEAM DECK TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI MI?

        40 Wh batarya ile karşımıza çıkan cihaz kullanıcılarına birkaç saatlik oyun deneyimi vadediyor.

        Aralık ayında ABD'de çıkacak olan cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor
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