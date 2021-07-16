Steam Deck fiyatı ne kadar? Steam Deck Türkiye’de satışa çıktı mı?

STEAM DECK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

7 inç 1280×800 piksel dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan cihaz, SteamOS işletim sistemi kullanıyor.

Başka bir deyişle cihazın temelinde Linux yer alıyor. AMD Zen 2 GPU ve AMD RDNA 2 grafik birimi ile gelen Steam Deck, 16 GB LPDDR5 RAM'e ev sahipliği yapıyor.

3 farklı versiyon olarak karşımıza çıkan cihazın fiyatı da lansman ile resmiyet kazandı. Steam Deck'in ABD fiyatı 399, 529 ve 649 dolar olarak açıklandı.