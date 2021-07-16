Steam Deck fiyatı ne kadar? Steam Deck Türkiye’de satışa çıktı mı?

Steam Deck Türkiye'de satışa çıktı mı? Steam Deck fiyatı ne kadar? Steam Deck Türkiye fiyatı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Valve'nin yeni konsolu Steam Deck oyun severler arasında büyük heyecan yarattı. 7 inç 1280×800 piksel dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan cihaz, SteamOS işletim sistemi kullanıyor. Yurt dışı fiyatıyla tanıtılan cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağı da akıllarda yer alan bir konu oldu.
STEAM DECK FİYATI NE KADAR?
Cihaz, depolama seçeneklerine göre 3 farklı fiyatta kullanıcılarla buluşacak. 64 GB'lık modeli 399 dolar, 256 GB'lık modeli 529 dolar ve 512 GB'lık modeli 649 dolardan satışa sunulacak.
Konsolun çıkış tarihi kesin olarak belli olmasa da Valve'ın açıklamasına göre 2021'in Aralık ayında ürünler kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak.
STEAM DECK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
7 inç 1280×800 piksel dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan cihaz, SteamOS işletim sistemi kullanıyor.
Başka bir deyişle cihazın temelinde Linux yer alıyor. AMD Zen 2 GPU ve AMD RDNA 2 grafik birimi ile gelen Steam Deck, 16 GB LPDDR5 RAM'e ev sahipliği yapıyor.
3 farklı versiyon olarak karşımıza çıkan cihazın fiyatı da lansman ile resmiyet kazandı. Steam Deck'in ABD fiyatı 399, 529 ve 649 dolar olarak açıklandı.