Ve WhatsApp'ta aktif ediliyor! Açan direkt uyarı alamayacak! Artık tek kullanımda bile... Günümüzde en aktif kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp uygulamaya entegre edeceği yeni bir özellikle çok konuşulacak. Bir süredi çeşitli haber sitelerinde uygulamada kaybolan mesajların aktif olacağı belirtiliyordu. WhatsApp en sonunda bu özelliği aktif etme kararı aldı. WhatsApp'a gelen yeni özellik sayesinde fotoğraflar ve videolar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak. Kullanıcılar önceden bu mesajın kaybolan bir mesaj olduğunu bilemeyecek.

BİR KEZ GÖRÜNTÜLE

Uygulama, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken "Bir Kez Görüntüle" seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak.