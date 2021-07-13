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    • Teknoloji
    • 13.07.2021 12:14
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    • 13.07.2021 12:14
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    Ve WhatsApp'ta aktif ediliyor! Açan direkt uyarı alamayacak! Artık tek kullanımda bile...

    Milyonlarca kişinin gün içerisinde mesajlaşmak amacıyla kullandığı WhatsApp yeni özelliklerini aktif etmeye devam ediyor. Beta uygulamasında pek çok özelliği deneyen platform dikkatleri üzerine çekecek bir geliştirmeyle gündeme geldi. Henüz Türkiye'de aktif olmayan özellikle birlikte bundan sonra kullanıcılar fotoğraf ve video mesajları bir kez görüntüledikten sonra mesajlar kaybolabilecek. Kullanıcılar tek kullanımlık mesajı açtığında "Bu bir kaybolan mesajdır" uyarısı gelmediğinden mesajın kaybolup kaybolamayacağını bilemeyecek.

    Ve WhatsApp'ta aktif ediliyor!

    Ve WhatsApp'ta aktif ediliyor! Açan direkt uyarı alamayacak! Artık tek kullanımda bile... Günümüzde en aktif kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp uygulamaya entegre edeceği yeni bir özellikle çok konuşulacak. Bir süredi çeşitli haber sitelerinde uygulamada kaybolan mesajların aktif olacağı belirtiliyordu. WhatsApp en sonunda bu özelliği aktif etme kararı aldı. WhatsApp'a gelen yeni özellik sayesinde fotoğraflar ve videolar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak. Kullanıcılar önceden bu mesajın kaybolan bir mesaj olduğunu bilemeyecek.

    BİR KEZ GÖRÜNTÜLE

    Uygulama, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken "Bir Kez Görüntüle" seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak.

    Özelliği açıklayan mesajda, "Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir" deniliyor.

    Ayrıca, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntülerini alması durumunda WhatsApp'ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini de bildiriyor.

        Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmadığı ve bunu iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi sunulacağı olarak açıklıyor.

        WhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bu özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamışlardı.

        1 KEZ GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

        Kaybolan mesajlar özelliği ile birlikte kullanıcıların attığı video, fotoğraf ve mesajlar karşı taraf tarafından sadece 1 kez görüntülenebilecek.

            Whatsapp bu özellikle birlikte kullanıcıların gizliliği tercih etme isteğini daha çok karşılamış olacak.

            Mesajı alan kişi "bu bir kaybolan mesajdır" gibi uyarıyla karşılaşmayacak. Dolayısıyla açılan mesajın kaybolup kaybolmayacağını önceden bilemeyecek. Özellik hem bireysel mesajlar da hem grup mesajlarında etkin hale getirilebilecek.
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            Haberler Teknoloji Ve WhatsApp'ta aktif ediliyor! Açan direkt uyarı alamayacak! Artık tek kullanımda bile...