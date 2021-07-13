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    • Teknoloji
    • 13.07.2021 11:58
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    • 13.07.2021 12:07
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    Fransa Google'a haber telif haklarıyla ilgili 500 milyon euro ceza kesti

    Son dakika haberine göre Fransa, Google'a haber telif hakları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 500 milyon euro ceza verdi. Fransa’da APIG, SEPM ve AFP Google’a yönelik telif hakları ihlalleri ile ilgili suçlamalarda bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor.

    Fransa'dan Google'a 500 milyon euroluk ceza

    Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, medya şirketlerinin içeriklerinin Avrupa Birliği telif hakkı kuralları kapsamında kullanılmasına yönelik "iyi niyetle" müzakere yapmadığı için 500 milyon euro ceza verdi.

    İlgili açıklamada, Google'ın şirketlere mevcut içeriklerin kullanımına dair yeni bir teklif sunması, aksi halde günlük 900 bin euroya kadar ek ceza kesilebileceği belirtildi.

    GOOGLE: İYİ NİYETLE HAREKET ETTİK
    Cezaya ilişkin Google'dan yapılan açıklamada, "Müzakere sürecinin tamamı boyunca iyi niyetle hareket ettik. Bu ceza, gösterilen çabaları veya platformumuzdaki haber içeriğinin gerçekliğini yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, kararın esas olarak Mayıs ve Eylül 2020 arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili olduğu, o zamandan bu yana yayıncılar ve haber ajanslarıyla ortak bir zemin bulunması için görüşmelerin sürdürüldüğü aktarıldı.

        GEÇEN AY DA 220 MİLYON CEZA VERİLDİ
        Fransa'da Google'a haziran ayında 220 milyon euroluk ceza kesilmişti. Şirket, internetteki reklam satışlarında tekel kurmakla suçlanmıştı.

        Google'ın, piyasada üstün konumunu suistimal ettiği vurgulanmıştı.

        TÜRKİYE DE BU YASAYI GOOGLE'A ŞART KOŞMALI
        Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlacağı konuşuluyor.

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        Haberler Teknoloji Fransa Google'a haber telif haklarıyla ilgili 500 milyon euro ceza kesti