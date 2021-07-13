Fransa Google'a haber telif haklarıyla ilgili 500 milyon euro ceza kesti

GEÇEN AY DA 220 MİLYON CEZA VERİLDİ

Fransa'da Google'a haziran ayında 220 milyon euroluk ceza kesilmişti. Şirket, internetteki reklam satışlarında tekel kurmakla suçlanmıştı.

Google'ın, piyasada üstün konumunu suistimal ettiği vurgulanmıştı.



TÜRKİYE DE BU YASAYI GOOGLE'A ŞART KOŞMALI

Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlacağı konuşuluyor.