PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 19. sezon ne zaman bitiyor? Ödülleri nelerdir?

PUBG 12.2 YAMASI

Taego, Öne Çıkan Harita olarak seçilebilir olacak.

TPP ve FPP Modlarında oynanabilir durumda olacak.

Solo ve tek kişilik Squad ve Squad dahil modlarda oynanabilir.

Oyun Duo modunu içermiyor.

Sunucuya bağlı olarak, belirli modlar veya bakış açıları kullanılamayabilir.

Maksimum oyuncu limiti: 100