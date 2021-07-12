PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 19. sezon ne zaman bitiyor? Ödülleri nelerdir?

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 20. sezonu için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni sezonu heyecanla bekleyen oyuncular 19. sezon bitiş tarihini öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Peki, PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 19. sezon ne zaman bitiyor? Yeni sezon ödülleri nelerdir? İşte detaylar...
PUBG MOBİLE 20. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 19. SEZON...
19. sezonun sonu geldi çattı. 17 Mayıs tarihinde başlayan bu sezonun 13 Temmuz tarihinde sona ermesi beklenirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.
ÖDÜLLER NELERDİR?
Gelgit Savaş Tanrısı - Yara-L
Gece Avcısı Seti
Deniz Çapulcu - M24
Deniz Çapulcu - UZI
Deniz Çapulcu ifadesi
Gelgit Savaş Tanrısı Seti
Deniz Yırtıcı Seti
Dalgakıran Seti