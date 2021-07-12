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    • Teknoloji
    • 12.07.2021 10:45
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    • 12.07.2021 10:45
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    PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 19. sezon ne zaman bitiyor? Ödülleri nelerdir?

    Battle royale tarzı oyunlar arasında en çok oynanlardan oyunlardan birisi olan PUBG'de bir sezonun daha sonuna gelindi. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) tutkunları bu kapsamda 19. sezonun ne zaman biteceğini, 20. sezonun ne zaman başlayacağını merak ederek arama motorları üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 19. sezon ne zaman bitiyor? Yeni sezon ödülleri nelerdir? İşte merak edilenler...

    PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak?

    PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 20. sezonu için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni sezonu heyecanla bekleyen oyuncular 19. sezon bitiş tarihini öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Peki, PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 19. sezon ne zaman bitiyor? Yeni sezon ödülleri nelerdir? İşte detaylar...

    PUBG MOBİLE 20. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 19. SEZON...

    19. sezonun sonu geldi çattı. 17 Mayıs tarihinde başlayan bu sezonun 13 Temmuz tarihinde sona ermesi beklenirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

    ÖDÜLLER NELERDİR?

    Gelgit Savaş Tanrısı - Yara-L
    Gece Avcısı Seti
    Deniz Çapulcu - M24
    Deniz Çapulcu - UZI

    Deniz Çapulcu ifadesi
    Gelgit Savaş Tanrısı Seti
    Deniz Yırtıcı Seti
    Dalgakıran Seti

        ATEŞLEME GÖREVİ TEMASI

        Yeni Yerleşim Bölgeleri

        DynaHex, Erangel'in altı ana bölgesini askeri savunma, ulaşım ve lojistik, enerji kullanımı ve son teknoloji bilimsel araştırma alanlarına dönüştürerek yeni yollar ve yapılar inşa etti.

        Yeni Oyun Mekanikleri

        - Dinamik Unsurlar
        - Hava Taşıyıcısı

        PUBG 12.2 YAMASI

        Taego, Öne Çıkan Harita olarak seçilebilir olacak.
        TPP ve FPP Modlarında oynanabilir durumda olacak.
        Solo ve tek kişilik Squad ve Squad dahil modlarda oynanabilir.
        Oyun Duo modunu içermiyor.
        Sunucuya bağlı olarak, belirli modlar veya bakış açıları kullanılamayabilir.
        Maksimum oyuncu limiti: 100

            Botlar mevcut.
            Hava açık.
            Kırmızı Alan mevcut değil.
            Vahşi Yaşam
            İki tür kuş mevcuttur ve oyunculara saldırmazlar ancak oyuncuların hareketlerine ve silah seslerine tepki verirler.
            Özel Maç
            Taego, Özel Maça eklendi.
            PUBG Partnerleri için Sandbox Modu mevcuttur.
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            Haberler Teknoloji PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 19. sezon ne zaman bitiyor? Ödülleri nelerdir?