Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar? Xiaomi mi 10t pro özellikleri neler? Kamera özellikleri dikkat çekiyor!

Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar? Xiaomi mi 10t pro özellikleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan model büyük ses getirmişti. Telefonların kamera özelliklerini sıklıkla kullananların beklentilerini karşılayacak model donanım özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Almayı düşünenler için Xiaomi mi 10t pro özellikleri ve fiyatını derledik.
XIAOMI 10T PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
108MP/64MP Al üçlü kamera. 144Hz AdaptiveSync TrueColor Ekran mevcuttur. Qualcomm® Snapdragon™ 865, 5G ve 33W hızlı şarjlı 5000mAh (typ) pil özelliğine sahiptir. Yakın ve uzak mükemmel detaylar ile harika çekimler yapabilirsiniz . 7680 × 4320 ultra yüksek çözünürlük, doğrudan 8K videodan 33MP fotoğraflar çekip , 8K video kayıt yapabilirsiniz. Uzun pozlama modu mevcuttur.
Mi 10T Pro özellikleri Xiaomi'nin şimdiye kadarki en yüksek yenileme hızı ekranıdır. 144Hz ultra yüksek yenileme hızı saniyede 144 kareye kadar gösterebilir. Kesintisiz ekran geçişleri özellikle de oyun oynarken veya içerik hızla aktığında göz rahatsızlığı ve baş dönmelerini azaltacaktır. Ekrandaki ultra düşük gecikme ile daha hızlı hareket edebilir ve oyunu rahatça kazanabilirsiniz. Algoritma, hareket yörüngelerini doğru bir şekilde tanıyabilir, doğal olarak filmler, TV dizileri veya spor oyunları gibi düşük kare hızlı içeriğe dengeleme çerçeveleri ekleyerek kare hızını 60fps'ye kadar yükselterek bulanıklığı ve titremeyi etkili bir şekilde azaltır. Seramik benzeri bir parlaklığa sahip cam arka kısım, sınıfını yansıtıyor. Daha fazla 5G frekansını destekler.