Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 09.07.2021 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 11:20
    ABONE OL

    Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar? Xiaomi mi 10t pro özellikleri neler? Kamera özellikleri dikkat çekiyor!

    Özellikle teknoloji severler tarafından Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yeni bir akıllı telefon almak isteyenler ise Xiaomi mi 10t pro özellikleri neler? Sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. Üst seviye bir donanıma sahip olan model daha satışa sunulmadan, özellikleri sızdırıldığında da yoğun bir ilgi görmüştü. Kamera özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi mi 10t pro hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar?

    Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar? Xiaomi mi 10t pro özellikleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan model büyük ses getirmişti. Telefonların kamera özelliklerini sıklıkla kullananların beklentilerini karşılayacak model donanım özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Almayı düşünenler için Xiaomi mi 10t pro özellikleri ve fiyatını derledik.

    XIAOMI 10T PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

    108MP/64MP Al üçlü kamera. 144Hz AdaptiveSync TrueColor Ekran mevcuttur. Qualcomm® Snapdragon™ 865, 5G ve 33W hızlı şarjlı 5000mAh (typ) pil özelliğine sahiptir. Yakın ve uzak mükemmel detaylar ile harika çekimler yapabilirsiniz . 7680 × 4320 ultra yüksek çözünürlük, doğrudan 8K videodan 33MP fotoğraflar çekip , 8K video kayıt yapabilirsiniz. Uzun pozlama modu mevcuttur.

    Mi 10T Pro özellikleri Xiaomi'nin şimdiye kadarki en yüksek yenileme hızı ekranıdır. 144Hz ultra yüksek yenileme hızı saniyede 144 kareye kadar gösterebilir. Kesintisiz ekran geçişleri özellikle de oyun oynarken veya içerik hızla aktığında göz rahatsızlığı ve baş dönmelerini azaltacaktır. Ekrandaki ultra düşük gecikme ile daha hızlı hareket edebilir ve oyunu rahatça kazanabilirsiniz. Algoritma, hareket yörüngelerini doğru bir şekilde tanıyabilir, doğal olarak filmler, TV dizileri veya spor oyunları gibi düşük kare hızlı içeriğe dengeleme çerçeveleri ekleyerek kare hızını 60fps'ye kadar yükselterek bulanıklığı ve titremeyi etkili bir şekilde azaltır. Seramik benzeri bir parlaklığa sahip cam arka kısım, sınıfını yansıtıyor. Daha fazla 5G frekansını destekler.

        Kılıf, sizi 24 saat güvende tutan uzun süreli antibakteriyel etki için gümüş iyon teknolojisi ile korunur 24 saat temastan sonra kılıf, bakterilerin %99'undan fazlasını ortadan kaldırabilir.Yenilikçi MMT paralel şarj yöntemi (akım, iki paralel rotanın aynı anda şarj olmasını sağlayarak pilin merkezinden iletilir. Mi Hızlı Şarj teknolojisini birleştirdik, yalnızca 59 dakikada %100 şarj imkanı sunar. Gece modu sayesinde sınırlar olmadan yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.

        XIAOMI 10T PRO FİYATI NE KADAR?

        Xiaomi Mi 10T Pro 8 GB RAM / 256 GB fiyatı 6.499 TL olarak satışa sunuluyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beşiktaşlı isim Aslan oluyor! Takvim.com.tr duyurmuştu
        Haberler Teknoloji Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar? Xiaomi mi 10t pro özellikleri neler? Kamera özellikleri dikkat çekiyor!