Xiaomi mi 10t pro fiyat ne kadar? Xiaomi mi 10t pro özellikleri neler? Kamera özellikleri dikkat çekiyor!

Mi 10T Pro özellikleri Xiaomi'nin şimdiye kadarki en yüksek yenileme hızı ekranıdır. 144Hz ultra yüksek yenileme hızı saniyede 144 kareye kadar gösterebilir. Kesintisiz ekran geçişleri özellikle de oyun oynarken veya içerik hızla aktığında göz rahatsızlığı ve baş dönmelerini azaltacaktır. Ekrandaki ultra düşük gecikme ile daha hızlı hareket edebilir ve oyunu rahatça kazanabilirsiniz. Algoritma, hareket yörüngelerini doğru bir şekilde tanıyabilir, doğal olarak filmler, TV dizileri veya spor oyunları gibi düşük kare hızlı içeriğe dengeleme çerçeveleri ekleyerek kare hızını 60fps'ye kadar yükselterek bulanıklığı ve titremeyi etkili bir şekilde azaltır. Seramik benzeri bir parlaklığa sahip cam arka kısım, sınıfını yansıtıyor. Daha fazla 5G frekansını destekler.