PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatası! PUBG Mobile güncelleme nasıl yapılır? PUBG ağır silah modu neden kapalı?

PUBG AĞIR SİLAH MODU NEDEN KAPALI?

Oyundaki 100 oyuncu ayakta kalan son takımın Chicken Dinner'ı kazanacağı bir lobi oluşturmaktadır. Moda giriş yaptığınız zaman Erangel haritasına bırakılırsınız. Ağır silah modunda ise el bombası fırlatıcıları, roketatarlar ve düşmanları devirmek için kullanılabilecek bir dizi ağır silahın kullanımını içeren bazı farklı türde eşyalar ve helikopterler bulunmaktadır. Mücadelelerde helikopterleri bir silah olarak da kullanabilmektesiniz.

PUBG Mobile'daki güncellemeleri görebilmek için ağır silah modu kapalı hale getirilmektedir. Etkinlikler veya yeni güncellemeler olduğunda ağır silah modu her zaman kapalı kalır.