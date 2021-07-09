PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatası! PUBG Mobile güncelleme nasıl yapılır? PUBG ağır silah modu neden kapalı?

PUBG Mobile güncelleme nasıl yapılır? PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatası! PUBG ağır silah modu neden kapalı? Milyonlarca oyuncuya sahip olan ve telefonlardan oynanan popüler oyun PUBG Mobile yeni bir güncelleme aldı. Tam yama notları, PUBG Mobile güncelleme takvimi ve 20. sezon Royal Pass'in çıkış tarihi dahil olmak üzere daha fazla haberin paylaşılması bekleniyor. İşte; PUBG Mobile güncelleme hakkında merak edilen bilgiler!
PUBG AĞIR SİLAH MODU NEDEN KAPALI?
Oyundaki 100 oyuncu ayakta kalan son takımın Chicken Dinner'ı kazanacağı bir lobi oluşturmaktadır. Moda giriş yaptığınız zaman Erangel haritasına bırakılırsınız. Ağır silah modunda ise el bombası fırlatıcıları, roketatarlar ve düşmanları devirmek için kullanılabilecek bir dizi ağır silahın kullanımını içeren bazı farklı türde eşyalar ve helikopterler bulunmaktadır. Mücadelelerde helikopterleri bir silah olarak da kullanabilmektesiniz.
PUBG Mobile'daki güncellemeleri görebilmek için ağır silah modu kapalı hale getirilmektedir. Etkinlikler veya yeni güncellemeler olduğunda ağır silah modu her zaman kapalı kalır.
PUBG MOBİLE GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
8 Temmuz 03:00 UTC'ye kadar App Store
8 Temmuz 06:00 UTC'ye kadar Galaxy Store
Amazon Appstore 8 Temmuz 08:00 UTC'ye kadar
Google Play 8 Temmuz 15:30 UTC'ye kadar
Güncelleme: Paylaşılan yeni bilgiler, PUBG Mobile 1.5 güncelleme saatinin 8 Temmuz Perşembe sabahı erken saatlere değiştirildi.