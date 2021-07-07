Türkiye siber güvenlik sıralamasında Avrupa’da 6. dünyada 11. sırada! "Ana hedef dünya çapında ilk 5'e girmek"

Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), ITU-Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nu yayınladı.
TÜRKİYE AVRUPA'DA 6. SIRADA
Ülkelerin siber güvenlikte eriştikleri düzeyi küresel ve bölgesel anlamda değerlendiren raporda Türkiye, Avrupa'da 6'ıncı, dünya genelinde ise 11. sırada yer aldı.
Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin geçen hafta yayınladığı Küresel Siber Güvenlik Dizini Raporu'nun sonuçlarını ve Türkiye'nin yerini değerlendirdi. Birçok ülkede yürütülen siber güvenlik çalışmalarını belirli başlıklar altında irdeleyen ITU'nun ülkelerin siber güvenlikte eriştikleri düzeyi küresel ve bölgesel anlamda değerlendirdiğini ifade eden Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Son 5 yılda 4 rapor yayınladı. 2020 yılının değerlendirmesini içeren son rapor, geçen hafta kamuoyu ile paylaşıldı.
Raporlarda izlenen çalışma metodolojisi, ITU tarafından üye ülkelere gönderilen soru formlarının bu ülkelerce doldurulmasından sonra kuruluş bünyesinde yapılan istatistiksel değerlendirme şeklinde. Sorgulama ve değerlendirme 'Hukuksal, Teknik, Organizasyonel, Kapasite Geliştirme ve İş birliği' başlıkları olmak üzere 5 temel boyut üzerinde yapılıyor" diye konuştu.
ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE TÜRKİYE SIRALAMADA YÜKSELDİ
İnceleme yapılan başlıkları da anlatan Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Hukuksal ve teknik boyutta üye ülkedeki siber güvenlik ve siber suçlarla ilgilenen kurumlar ile ana çerçeve yapılanmalarının varlığı değerlendiriliyor. Organizasyonel boyutta ise ulusal ölçekte işleve sahip politika koordinasyon kurumları ve siber güvenlik geliştirme stratejilerinin varlıkları ele alınıyor. Kapasite geliştirmede ise var olan araştırma-geliştirme, eğitim ve kurs programları ile sertifikalı profesyonel yetiştirme eğitimleri, kamu sektörü kurumları inceleniyor. İş birliği başlığında ise var olan ortaklıklar, iş birliği zeminleri ve bilgi paylaşım ağları ele alınıyor. Bu beş temel boyuttan gidilerek öncelikle ülkelerin bulundukları kıtaya göre bölgesel GCI değeri ve o kıtadaki sıralaması, sonrasında da dünya genelindeki sıralaması belirleniyor. 2018 yılında yayınlanan bir önceki raporda Türkiye dünyada 20., Avrupa'da ise 11. sırada yer alıyordu. Son rapora göre ise Türkiye'nin GCI değeri 97,49 iken ülkemiz dünyada 11, Avrupa'da ise 6'ıncı sırada bulunuyor. Bizim 11. sırada yer aldığımız dünya sıralamasında ilk üçte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Suudi Arabistan var. Avrupa sıralamasında ise ülkemiz, İngiltere, Estonya, İspanya, Litvanya ve Fransa'nın ardından 6. sırada" dedi.