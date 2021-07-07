Türkiye siber güvenlik sıralamasında Avrupa’da 6. dünyada 11. sırada! "Ana hedef dünya çapında ilk 5'e girmek"





"DÜNYA ÇAPINDA İLK 5'E GİRMEK ANA HEDEF OLMALI"

Türkiye'nin sıralamada iyi bir konumda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Koltuksuz, "Teknik ve organizasyonel boyutlar hariç, diğer üç boyutta Türkiye tam değerde. Ülkemizin siber güvenlik çalışmalarında elde ettiği bu değerler esasen son derece sevindirici olup, dünya genelinde de ilk beşe girmek için çalışmaların daha da artırılması ana hedef olmalı" diye konuştu.



Siber güvenlik etkinlikleri açısından bu sıralamanın yakalanmış olmasının bir tesadüf olmadığını belirten Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Bu başarı, son yıllarda ülkemizin yapmakta olduğu bilinçli çalışmaların bir sonucu olarak elde edilmiştir" diyerek bu başarıyı sağlayan çalışmaların bir kısmını şöyle sıraladı: