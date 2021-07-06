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    • Teknoloji
    • 07.07.2021 08:50
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    • 07.07.2021 08:50
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    Son dakika: TikTok ne zaman düzelecek? TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? Çökme sorunu...

    Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? TikTok ne zaman düzelecek? Çökme sorunu nedir? TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamada. Saat 23.00'ten itibaren kullanıcılar çökme sorunu yaşandığı söylüyor.

    TikTok çöktü mü, neden açılmıyor?

    Dünyanın en çok kullanılan platformlarından birisi olan TikTok'un çöktüğüne dair kullanıcılar bildirimde bulunuyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair diğer sosyal medya platformlarından açıklamda bulunuyor. TikTok'un ne zaman düzeleceği ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? TikTok ne zaman düzelecek? Çökme sorunu nedir? İşte merak edilenler...

    TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamada. Saat 23.00'ten itibaren kullanıcılar çökme sorunu yaşandığı söylüyor.

    İşte çökme sorununa ilişkin merak edilenler;

    DÜNYADA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Tiktok'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

    TİKTOK HAKKINDA

    TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır.

        Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürülen Asya'da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline gelmiştir.

        Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır.

        TARİHİ

        Eylül 2016'da Çin'de Douyin, ByteDance tarafından piyasaya sürüldü ve Eylül 2017'de Endonezya'da yayılmaya başladığında uluslararası pazara uygun olması için uygulamaya TikTok ismi verildi.

            23 Ocak 2018'de TikTok uygulaması, Tayland uygulama marketinde ücretsiz indirilen mobil uygulama indirme kategorisinde birinci sırada yer aldı. Şubat 2018'de TikTok, müzikten para kazanmak için Modern Sky ile bir ortaklık başlattı.
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