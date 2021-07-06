Son dakika: TikTok ne zaman düzelecek? TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? Çökme sorunu...

Dünyanın en çok kullanılan platformlarından birisi olan TikTok'un çöktüğüne dair kullanıcılar bildirimde bulunuyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair diğer sosyal medya platformlarından açıklamda bulunuyor. TikTok'un ne zaman düzeleceği ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? TikTok ne zaman düzelecek? Çökme sorunu nedir? İşte merak edilenler...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamada. Saat 23.00'ten itibaren kullanıcılar çökme sorunu yaşandığı söylüyor.

İşte çökme sorununa ilişkin merak edilenler;