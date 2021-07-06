Son dakika: TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? TikTok ne zaman düzelecek? Çökme sorunu...

Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? TikTok ne zaman düzelecek? Çökme sorunu nedir? İşte detaylar...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamada. Saat 23.00'ten itibaren kullanıcılar çökme sorunu yaşandığı söylüyor.

İşte çökme sorununa ilişkin merak edilenler;