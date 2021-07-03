Rapor yayımlandı: Türkiye'de mobil abone sayısı 83,5 milyona yaklaştı

GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI 83,9 MİLYON OLDU

Salgın döneminde birçok günlük aktivite internet üzerinden yapılabilirken bu durum hem mobil hem de sabit internet abone sayısını ve kullanım miktarlarını artırdı.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısı 17,1 milyonu sabit ve 66,8 milyonu mobil olmak üzere toplam olarak 83,9 milyon oldu.

Salgının da başladığı 2020 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında, yıllık internet abone sayısı artışı yüzde 8'i aştı.

Teknolojiler bazında bakıldığında ise en büyük artış yıllık yüzde 36 ile "Eve Kadar Fiber" aboneliğinde görüldü. Bu durum fiberin Türkiye'de yaygınlaşmasını göstermesi bakımından önemli bir veri olarak kayıtlara geçti.

Veri kullanımı bakımından yılın ilk çeyreğinde sabit abonelerin aylık kullanımı 197 gigabaytı geçerken, mobil tarafta ise ortalama 9,8 gigabayt, 4,5G özelinde 11,1 gigabayt oldu.