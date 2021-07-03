Instagram neden açılmıyor? Instagram son dakika çöktü mü yenilenemiyor hatası nedir?

Popüler sosyal medya programı Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram son dakika gelişmeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sık sık çökmesiyle bilinen Instagram'a erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'a erişim sıkıntısı olduğu belirtilirken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?
Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com'a göre, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişimde sıkıntı olduğu belirtiliyor.
Kullanıcılar ayrıca Facebook'un çevrimiçi mesajlaşma hizmeti Messenger ile ilgili sorunlar bildirdi.
Downdetector, platformunda kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan durum raporlarını derleyerek kesintileri izler. Kesintiler daha fazla sayıda kullanıcıyı etkiliyor olabilir.