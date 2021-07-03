Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 03.07.2021 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2021 22:14
    ABONE OL

    Instagram neden açılmıyor? Instagram son dakika çöktü mü yenilenemiyor hatası nedir?

    Instagram çöktü mü? 3 Temmuz Instagram neden açılmıyor? Instagram son dakika gelişmesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Dünya genelinde en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram'a erişim sıkıntısı bulunuyor. Uluslarası kesinti sitesi Downdetector.com adresine göre Instagram'ın yanı sıra Facebook'a erişimde de sıkıntı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü mü? 3 Temmuz Instagram son dakika neden açılmıyor?

    Popüler sosyal medya programı Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram son dakika gelişmeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Sık sık çökmesiyle bilinen Instagram'a erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Instagram'a erişim sıkıntısı olduğu belirtilirken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

    INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

    Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com'a göre, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişimde sıkıntı olduğu belirtiliyor.

    Kullanıcılar ayrıca Facebook'un çevrimiçi mesajlaşma hizmeti Messenger ile ilgili sorunlar bildirdi.

    Downdetector, platformunda kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan durum raporlarını derleyerek kesintileri izler. Kesintiler daha fazla sayıda kullanıcıyı etkiliyor olabilir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    'Boğaziçi'ni kaşıyorlar!
    Haberler Teknoloji Instagram neden açılmıyor? Instagram son dakika çöktü mü yenilenemiyor hatası nedir?