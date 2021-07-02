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    • Teknoloji
    • 02.07.2021 17:07
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    • 02.07.2021 17:09
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    Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu? Xiaomi Miui 13 alacak telefonlar hangileri?

    Özellikle teknoloji severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu? Sorusunun yanıtı araşıtırılıyor. Uzun zamandır üzerinde çalışan yazılımın ne zaman, hangi telefonlara geleceği telefon kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyordu. Çinli şirketin bu güncellemeyi sunacağı tarih açıklandı. Peki Xiaomi Miui 13 alacak telefonlar hangileri? İşte Xiaomi Miui 13 güncellemesi ile ilgili detaylar…

    takvim.com.tr
    Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek?

    Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu? Xiaomi Miui 13 alacak telefonlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teknoloji severlerin uzun zamandır heyecanla beklediği güncelleme ile ilgili bilgiler şekillenmeye başladı. Xiaomi Miui 13 alacak telefon modelleri de sızdırıldı. Peki hangileri?

    XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

    Çin sosyal ağı Weibo'da paylaşım yapan Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Big Lee, MIUI 13'ün çıkış tarihini ağustos olarak açıkladı.

    İlk önce amiral gemisi akıllı telefon modellerine gelecek güncelleme, sırasıyla orta segment ve giriş seviyesi modeller için de kullanıma sunulacak.

    XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEME ALMASI BEKLENEN TELEFONLAR

    Xiaomi Mi 11X
    Xiaomi Mi 11X Pro
    Xiaomi Mi 11
    Xiaomi Mi 11 Pro
    Xiaomi Mi 11 Ultra
    Xiaomi Mi 11 Lite
    Xiaomi Mi 11 Lite 5G
    Xiaomi Mi 11i
    Xiaomi Mi MIX Fold
    Xiaomi Mi MIX Alpha
    Xiaomi Mi 10
    Xiaomi Mi 10 Pro
    Xiaomi Mi 10 Ultra
    Xiaomi Mi 10 Lite
    Xiaomi Mi 10i
    Xiaomi Mi 10s
    Xiaomi Mi 10 Youth
    Xiaomi Mi 10T
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Lite
    Xiaomi Mi Note 10
    Xiaomi Mi Note 10 Pro
    Xiaomi Mi Note 10 Lite
    Xiaomi Mi 9 Pro
    Xiaomi Mi 9 Explorer
    Xiaomi Mi CC9 Pro

        Redmi Note 10Redmi Note 10 Pro
        Redmi Note 10 Pro Max
        Redmi Note 10S
        Redmi Note 10 5G
        Redmi K40
        Redmi K40 Pro
        Redmi K40 Pro+
        Redmi Note 9T
        Redmi 9T
        Redmi Note 9
        Redmi Note 9 Pro
        Redmi Note 9 Pro Max
        Redmi Note 9S
        Redmi 9
        Redmi 9 Power
        Redmi 9 Prime
        Redmi 9i
        Redmi 9A
        Redmi 9C
        Redmi K30
        Redmi K30 Pro
        Redmi K30 Pro Zoom
        Redmi K30 Ultra
        Redmi K30 Racing Edition
        Redmi K30s
        Redmi K30i
        Redmi 10X
        Redmi 10X Pro
        Redmi K20 Pro
        Redmi K20 Pro Premium

        POCO X3 Pro
        POCO X3 NFC
        POCO X3
        POCO F3
        POCO M3
        POCO C3
        POCO X2
        POCO F2 Pro
        POCO M2
        POCO M2 Pro
        POCO M2 Reloaded
        Black Shark 4
        Black Shark 4 Pro
        Black Shark 3
        Black Shark 3 Pro
        Black Shark 3S
        Black Shark 2
        Black Shark 2 Pro

        Xiaomi Mi 9
        Xiaomi Mi 9 SE
        Xiaomi Mi 9 Lite
        Xiaomi Mi 9T
        Xiaomi Mi 9T Pro
        Xiaomi Mi MIX 3
        Xiaomi Mi A3
        Redmi Note 8 Pro
        Redmi Note 8T
        Redmi 8
        Redmi K20
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        Haberler Teknoloji Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu? Xiaomi Miui 13 alacak telefonlar hangileri?