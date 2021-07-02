Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu? Xiaomi Miui 13 alacak telefonlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teknoloji severlerin uzun zamandır heyecanla beklediği güncelleme ile ilgili bilgiler şekillenmeye başladı. Xiaomi Miui 13 alacak telefon modelleri de sızdırıldı. Peki hangileri?