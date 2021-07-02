Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek? Tarih belli oldu mu? Xiaomi Miui 13 alacak telefonlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teknoloji severlerin uzun zamandır heyecanla beklediği güncelleme ile ilgili bilgiler şekillenmeye başladı. Xiaomi Miui 13 alacak telefon modelleri de sızdırıldı. Peki hangileri?
XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?
Çin sosyal ağı Weibo'da paylaşım yapan Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Big Lee, MIUI 13'ün çıkış tarihini ağustos olarak açıkladı.
İlk önce amiral gemisi akıllı telefon modellerine gelecek güncelleme, sırasıyla orta segment ve giriş seviyesi modeller için de kullanıma sunulacak.
XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEME ALMASI BEKLENEN TELEFONLAR
Xiaomi Mi 11X
Xiaomi Mi 11X Pro
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Lite
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi Mi MIX Fold
Xiaomi Mi MIX Alpha
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi 10 Lite
Xiaomi Mi 10i
Xiaomi Mi 10s
Xiaomi Mi 10 Youth
Xiaomi Mi 10T
Xiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi 10T Lite
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Xiaomi Mi 9 Pro
Xiaomi Mi 9 Explorer
Xiaomi Mi CC9 Pro