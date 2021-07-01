WhatsApp kullananlar milyonlar kötü haber: Yeni karar geldi! Sınırlama getirildi! Bundan sonra WhatsApp kullanırken...

EN FAZLA 5 DEFA İLETİLEBİLECEK

WhatsApp bir mesajın en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi) olduğunu belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek.

Ayrıca sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, İnternete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor.