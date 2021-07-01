WhatsApp kullananlar milyonlar kötü haber: Yeni karar geldi! Sınırlama getirildi! Bundan sonra WhatsApp kullanırken...

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a her geçen gün yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Whatsapp oldukça fazla manipüle edildiği için şirket önemli tedbirler almak zorunda kalıyor. Bu anlamda WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren haber… Mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından yeni bir karar alındı. Buna göre, WhatsApp 'mesajı ilet' özelliğine sınırlama getirdi. Yani bir mesaj en fazla 5 kere iletilebilecek. Bunun kararın sahte haberlere karşı mücadele için alındığı belirtiliyor.
EN FAZLA 5 DEFA İLETİLEBİLECEK
WhatsApp bir mesajın en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi) olduğunu belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek.
Ayrıca sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, İnternete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor.
WhatsApp veri tasarrufu:
Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:
Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,
Ayarlar'a dokunun,
Veri ve depolama satırına dokunun,
En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.
Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.