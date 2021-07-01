Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 01.07.2021 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2021 13:55
    ABONE OL

    WhatsApp kullananlar milyonlar kötü haber: Yeni karar geldi! Sınırlama getirildi! Bundan sonra WhatsApp bir mesajın en fazla...

    Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a her geçen gün yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Whatsapp oldukça fazla manipüle edildiği için şirket önemli tedbirler almak zorunda kalıyor. Bu anlamda WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren haber… Mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından yeni bir karar alındı. Buna göre, WhatsApp ‘mesajı ilet’ özelliğine sınırlama getirdi. Yani bir mesaj en fazla 5 kere iletilebilecek. Bunun kararın sahte haberlere karşı mücadele için alındığı belirtiliyor.

    WhatsApp kullananlar milyonlar kötü haber! Sınırlama getirildi!

    WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren haber… Mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından yeni bir karar alındı. WhatsApp yönetimi, temelde: "Bu mesajı on kişiye iletin yoksa kötü bir şey olur" tarzı sahte mesajların yayılmasını önlemek amacında. WhatsApp bir mesajın en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi) olduğunu belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek.

    EN FAZLA 5 DEFA İLETİLEBİLECEK

    WhatsApp bir mesajın en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi) olduğunu belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek.

    Ayrıca sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, İnternete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi beliriyor.


    WhatsApp veri tasarrufu:

    Özellikle herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda, mobil internetiniz üzerinden yaptığınız sesli ya da görüntülü WhatsApp görüşmeleri kotanızın düşmanı olabilir. Görüşmelerin harcadığı veri miktarını dengelemek ve azaltmak için şu işlem sırasını takip edin:

    Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne dokunun,

    Ayarlar'a dokunun,

    Veri ve depolama satırına dokunun,

    En altta yer alan "Düşük veri kullanımı" kutucuğunu işaretleyin.

    Not: Görüşmelerinizdeki ses ve görüntü kalitesinde azalma yaşanabilir.

        WhatsApp depolama ayarları:

        WhatsApp üzerinden yaptığınız görüşmelerde, ne kadar internet verisi harcadığınızı, kullanıcı başına düşen miktarlarla görmeniz mümkün. Ayrıca hangi kişiyle ne kadar fotoğraf, video, ses ve dosya paylaştığınızı da görebilirsiniz. Bunun için;

        Ana ekranda yer alan, sağ üst köşedeki "Üç Nokta" sembolüne dokunun,

        Ayarlar'a dokunun,

        "Veri ve depolama kullanımı" satırına dokunun,

        "Depolama kullanımı satırına dokunun,

        Detayları görüntülemek istediğiniz kişilerin üzerine dokunarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

        WhatsApp konum paylaşma ve canlı konum takibi

        Mesajlaştığınız kişilerle "anlık konum takibi" paylaşımı yapabilirsiniz. Konum verileri, gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletilebilir. Aileniz ve sevdiklerinizin güvenliği söz konusu olduğunda oldukça kullanışlı bir özellik. Bunun için:

        Her zamanki gibi mesajlaşma ekranında yer alan "ataş" sembolüne dokunun,

        Konum sembolüne dokunarak konum paylaşma ekranına gelin,

        Burada yer alan "Mevcut konumu paylaş" satırına tıklayın,

        Açılan ekrandan hangi süreyle konum paylaşacağınızı seçin (15 dakika, 1 saat, 8 saat)

        Not: Anlık konum paylaşımlarında süre sınırı bulunuyor. Karşı taraf, paylaşım yaptığınız andan itibaren belirlediğiniz süre boyunca sizi anlık olarak takip edebilir. Meraklanmayın, süre tamamlanmadan paylaşıma tıklayarak anlık takibi sonlandırabilirsiniz.

        WhatsApp 2 adımlı doğrulama:

        WhatsApp'da güvenli şekilde mesajlaşmak, bilgilerinizi casus uygulamalardan korumak için ek bir güvenlik özelliğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Standart olarak uygulama, ilk kurulum esnasında bir SMS kodu gönderir. İki adımlı doğrulama ise WhatsApp hesabınıza farklı bir telefondan ulaşma ihtimalini engeller. Bunun için şu işlemleri gerçekleştirin:

        Ayarlar'a gidin,

        Hesap'a dokunun,

        "İki adımlı doğrulama" satırına dokunun,

        6 haneli bir şifre belirleyin, şifrenizi onaylayın,

        E-posta adresinizi girin, e-posta adresinizi onaylayın,

        Dilediğiniz zaman şifre ve e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz.

            WhatsApp kullanıcı bilgilerini indirme:

            Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, WhatsApp profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir .ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

            Ayarlar'a gidin,

            Hesap'a dokunun,

            "Hesap bilgilerini talep et" sekmesine dokunun,

            "Talep et" butonuna basın.

            Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hayvan Hakları Koruma Kanunu Meclis'te
            Haberler Teknoloji WhatsApp kullananlar milyonlar kötü haber: Yeni karar geldi! Sınırlama getirildi! Bundan sonra WhatsApp bir mesajın en fazla...