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    • Teknoloji
    • 01.07.2021 12:36
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    • 01.07.2021 12:39
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    PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları hangileri? PlayStation Plus üyelik kaç TL, nasıl nereden yapılır?

    Oyun severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları hangileri? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Pek çok indirimden, kampanyalardan yararlanmak, ekstra depolama alanı gibi fırsatlardan yararlanmanın yanı sıra çevrimiçi çok oyunculu oyunlar için PlayStation Plus aboneliği gereklidir. Peki PlayStation Plus üyelik kaç TL, nasıl nereden yapılır? Bu ayın ücretsiz sunulan oyunların isimleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları hangileri?

    PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları hangileri? PlayStation Plus üyelik kaç TL, nasıl nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Oyun severler her ayın başında ücretsiz olarak sunulacak oyunların neler olduğunu merak ederek araştırıyor. PlayStation Plus Temmuz oyunlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    PLAYSTATION PLUS TEMMUZ 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI HANGİLERİ?

    A Plague Tale: Innocence, PlayStation 5 için duyurulurken; Call of Duty: Black Ops 4 ve WWE 2K Battlegrounds yapımları PlayStation 4 için gelecek. Sony bu oyunların 6 Temmuz tarihi itibariyle alınabileceğini belirtti.Haziran ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunlarından Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown da Temmuz boyunca mevcut. Diğer iki bedava oyun Star Wars: Squadrons ve Operation Tango'yu 5 Temmuz'a kadar alabilirsiniz.

    ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Bu abonelik, ücretli sürekli bir aboneliktir ve 240 TL değerindeki yinelenen aylık abonelik ücreti her yıl cüzdanınızdan tahsil edilir. Yinelenen abonelik ücreti: Hesabınızda kayıtlı e-posta adresine e-posta aracılığıyla aksi belirtilmediği sürece 240 TL'dir. Faturalandırma sıklığı: Her yıl.

    PlayStation Plus'ı abone olmadan önce deneyebilir miyim?

    Daha önce PlayStation Plus üyesi olmadıysanız 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümünüz sona ermeden aboneliğinizi iptal etmezseniz deneme aboneliğiniz otomatik olarak ücretli ve sürekli bir aboneliğe dönüşür. Bu aboneliğin yinelenen aylık ücreti PSN cüzdanınızdan tahsil edilir.

        Ücretsiz denemeye kaydolduğunuzda ödeme bilgilerinizi sağlamanız gerekir ve "Cüzdana otomatik para ekle" seçeneği açılır. Bu da, abonelik ücretinizin ödeme zamanı geldiğinde cüzdanınızda yeterli miktarda para yoksa abonelik ücretini ödemek için gerekli miktarı cüzdanınıza eklemek için hesabınıza kayıtlı ödeme yönteminin (varsa) kullanılacağı anlamına gelir. Ödeme bilgileriniz kaydedilir ve siz silmeye karar verene kadar gelecekteki alışverişler için kullanılır. [Hesap Ayarları] > [Cüzdan] > [Cüzdan Ayarları] konumuna giderek otomatik para eklemeyi kapatabilir ve/veya ödeme bilgilerinizi silebilirsiniz.

        Ücretsiz denemeniz sona erene kadar cüzdanınıza para eklemek ya da cüzdandaki paranızdan ödeme almak için seçili ödeme yönteminizden para çekilmez.
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