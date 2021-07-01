PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları hangileri? PlayStation Plus üyelik kaç TL, nasıl nereden yapılır?

Ücretsiz denemeye kaydolduğunuzda ödeme bilgilerinizi sağlamanız gerekir ve "Cüzdana otomatik para ekle" seçeneği açılır. Bu da, abonelik ücretinizin ödeme zamanı geldiğinde cüzdanınızda yeterli miktarda para yoksa abonelik ücretini ödemek için gerekli miktarı cüzdanınıza eklemek için hesabınıza kayıtlı ödeme yönteminin (varsa) kullanılacağı anlamına gelir. Ödeme bilgileriniz kaydedilir ve siz silmeye karar verene kadar gelecekteki alışverişler için kullanılır. [Hesap Ayarları] > [Cüzdan] > [Cüzdan Ayarları] konumuna giderek otomatik para eklemeyi kapatabilir ve/veya ödeme bilgilerinizi silebilirsiniz.

Ücretsiz denemeniz sona erene kadar cüzdanınıza para eklemek ya da cüzdandaki paranızdan ödeme almak için seçili ödeme yönteminizden para çekilmez.