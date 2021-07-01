PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları hangileri? PlayStation Plus üyelik kaç TL, nasıl nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Oyun severler her ayın başında ücretsiz olarak sunulacak oyunların neler olduğunu merak ederek araştırıyor. PlayStation Plus Temmuz oyunlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
PLAYSTATION PLUS TEMMUZ 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI HANGİLERİ?
A Plague Tale: Innocence, PlayStation 5 için duyurulurken; Call of Duty: Black Ops 4 ve WWE 2K Battlegrounds yapımları PlayStation 4 için gelecek. Sony bu oyunların 6 Temmuz tarihi itibariyle alınabileceğini belirtti.Haziran ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunlarından Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown da Temmuz boyunca mevcut. Diğer iki bedava oyun Star Wars: Squadrons ve Operation Tango'yu 5 Temmuz'a kadar alabilirsiniz.
ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bu abonelik, ücretli sürekli bir aboneliktir ve 240 TL değerindeki yinelenen aylık abonelik ücreti her yıl cüzdanınızdan tahsil edilir. Yinelenen abonelik ücreti: Hesabınızda kayıtlı e-posta adresine e-posta aracılığıyla aksi belirtilmediği sürece 240 TL'dir. Faturalandırma sıklığı: Her yıl.
PlayStation Plus'ı abone olmadan önce deneyebilir miyim?
Daha önce PlayStation Plus üyesi olmadıysanız 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. 14 günlük ücretsiz deneme sürümünüz sona ermeden aboneliğinizi iptal etmezseniz deneme aboneliğiniz otomatik olarak ücretli ve sürekli bir aboneliğe dönüşür. Bu aboneliğin yinelenen aylık ücreti PSN cüzdanınızdan tahsil edilir.