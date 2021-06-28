Uzay yarışı kızışıyor! Çin'in uzay aracı Zhurong’un Mars'tan gönderdiği videolar paylaşıldı

CSNA açıklamasında, görüntülerin, robotun yere yerleştirdiği kablosuz bir kamera tarafından kaydedildiği belirtilerek "Yörünge aracı ve Mars gezgini iyi çalışır durumda, Mars'tan Çin Komünist Partisine (CCP) ve ana vatana güvenli bir şekilde rapor veriyor ve partinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne yaklaşırken uzaklardan tebriklerini gönderiyor." ifadeleri kullanıldı.