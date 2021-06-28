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    • Teknoloji
    • 28.06.2021 10:51
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    • 28.06.2021 10:51
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    iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? iPhone 13 model model fiyatları ne kadar olacak?

    Teknoloji devi Apple iPhone 13 ve iOS 15 için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Dünyadaki pek çok iPhone kullanıcısı ise yeni modellerin ne zaman ve ne kadar fiyatla satışa sunulacağı konusunda yapılan açıklamaları, kulislerde konuşulan bilgileri takip ediyor. Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Peki, iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? iPhone 13 model model fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler

    iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak?

    Apple yeni modeli iPhone 13 ve iOS 15 güncellemesi için çalışmalarına devam ederken gözler telefonların çıkacağı tarihe çevrildi. Şirkete yakın kaynaklar son dönemlerde yeni cihazlar hakkında yeni bilgiler vermeye başladı. Peki, iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? iPhone 13 model model fiyatları ne kadar olacak? İşte son detaylar...

    İPHONE 13 VE İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    iPhone 13 modelleri ve iOS 15 güncellemesinin ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte iPhone 13 fiyat listesi;

    iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

    iPhone 13

    iPhone 13 mini: Depolama kapasitesine göre 700$ 750$ 850$

    iPhone 13: 800$ 850$ 950$

    iPhone 13 Pro

    iPhone 13 Pro 512 GB: 1.350 dolar
    iPhone 13 Pro 1 TB: 1.500 dolar

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1.150 dolar
        iPhone 13 Pro Max 256 GB: 1.250 dolar
        iPhone 13 Pro Max 512 GB: 1.450 dolar
        iPhone 13 Pro Max 1 TB: 1.600 dolar

        1 TB MÜJDESİ

        iPhone 13 ile birlikte bir müjdeli haber daha geldi. iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği öğrenildi.

        EKRAN ÜRETİMİ BAŞLADI

        Ortaya çıkan yeni raporda Samsung ve LG'nin ekran üretimi yapan bölümlerinin iPhone 13 ile iPhone 13 Pro için üretime başladığı bilgisi yer aldı.
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            Haberler Teknoloji iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? iPhone 13 model model fiyatları ne kadar olacak?