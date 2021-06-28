Apple yeni modeli iPhone 13 ve iOS 15 güncellemesi için çalışmalarına devam ederken gözler telefonların çıkacağı tarihe çevrildi. Şirkete yakın kaynaklar son dönemlerde yeni cihazlar hakkında yeni bilgiler vermeye başladı. Peki, iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? iPhone 13 model model fiyatları ne kadar olacak? İşte son detaylar...

İPHONE 13 VE İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 13 modelleri ve iOS 15 güncellemesinin ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte iPhone 13 fiyat listesi;