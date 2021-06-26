Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 26.06.2021 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2021 09:50
    ABONE OL

    ABD UFO raporunu yayımladı! Gizli deney itirafı

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı.

    AA
    Rapor yayımlandı! UFO'larla ilgili gizli deney itirafı

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımladı.

    Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

    Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edildi.

    Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı.

        Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgara ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.

        ABD'NİN GİZLİ DENEYLERİ DE OLABİLİR
        Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı. Bunların havaya bıraklmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.

        Diğer taraftan bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası da olabileceği kaydedilen raporda, "Bu tanımlanamayan hava olayları aynı zamanda ABD kuruluşları tarafından geliştirilen gizli programlar da olabilir." denildi.

        Raporda bir diğer seçeneğinde henüz bilimsel olarak izah edilmeyen cisimler de olabileceği aktarıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte 50 soruda Kanal İstanbul
        Haberler Teknoloji ABD UFO raporunu yayımladı! Gizli deney itirafı