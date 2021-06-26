ABD UFO raporunu yayımladı! Gizli deney itirafı

Diğer taraftan bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası da olabileceği kaydedilen raporda, "Bu tanımlanamayan hava olayları aynı zamanda ABD kuruluşları tarafından geliştirilen gizli programlar da olabilir." denildi.

Raporda bir diğer seçeneğinde henüz bilimsel olarak izah edilmeyen cisimler de olabileceği aktarıldı.