Windows 11 hangi tarihte çıkacak? Windows 11 ücretsiz mi olacak? Microsoft'un 6 yıl önce sunduğu Windows 10'un yerine Windows 11 sürümü geliyor. Teknoloji devi Windowsa, konuyla ilgili açıklama yaptı ve özelliklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan tanıtımda, "Windows 11, taze bir deneyimle tutkularınızın peşinden gidebileceğiniz sakin ve yaratıcı bir alan sağlar. Yenilenen Başlat menüsünden sevdiğiniz kişilere, haberlere, oyunlara ve içeriklere bağlanmanın yeni yollarına varan birçok yenilik barındıran Windows 11 sayesinde doğal bir şekilde düşünün, kendinizi ifade edin ve içerik üretin." şeklinde açıklama yapıldı.
WINDOWS 11
Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.
WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK, WINDOWS 11 ÜCRETSİZ Mİ?
Windows 11'in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Microsoft ise "Windows 11 henüz çıkmadı; bu yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulacak. Heyecanla bekliyorsanız bu süre zarfında hazırlanmak için yapabileceğiniz birkaç şey var." açıklamasında bulundu.
Ücret konusunda ise "Windows 11 kullanıma sunulduğunda bazı Windows 10 bilgisayarları ücretsiz yükseltebilirsiniz." şeklinde açıklama yapıldı.
ÇOKLU PENCERE WINDOWS 11 İLE GELİŞTİ
Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.