Windows 11 hangi tarihte çıkacak? Windows 11 ücretsiz mi olacak? Microsoft'un 6 yıl önce sunduğu Windows 10'un yerine Windows 11 sürümü geliyor. Teknoloji devi Windowsa, konuyla ilgili açıklama yaptı ve özelliklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan tanıtımda, "Windows 11, taze bir deneyimle tutkularınızın peşinden gidebileceğiniz sakin ve yaratıcı bir alan sağlar. Yenilenen Başlat menüsünden sevdiğiniz kişilere, haberlere, oyunlara ve içeriklere bağlanmanın yeni yollarına varan birçok yenilik barındıran Windows 11 sayesinde doğal bir şekilde düşünün, kendinizi ifade edin ve içerik üretin." şeklinde açıklama yapıldı.

WINDOWS 11

Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.