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    • Teknoloji
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    • 25.06.2021 06:36
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    Windows 11 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Ücretsiz mi olacak? Microsoft Windows 11 indirme seçenekleri!

    Windows 11 ne zaman çıkacak? Sorusu teknoloji gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Microsoft’un 6 yıl önce sunduğu Windows 10'un yerine Windows 11 sürümü geliyor. Teknoloji devi Microsoft, konuyla ilgili açıklama yaptı ve özelliklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan tanıtımda, "Windows 11, taze bir deneyimle tutkularınızın peşinden gidebileceğiniz sakin ve yaratıcı bir alan sağlar. Yenilenen Başlat menüsünden sevdiğiniz kişilere, haberlere, oyunlara ve içeriklere bağlanmanın yeni yollarına varan birçok yenilik barındıran Windows 11 sayesinde doğal bir şekilde düşünün, kendinizi ifade edin ve içerik üretin." şeklinde açıklama yapıldı. Peki, Windows 11 hangi tarihte çıkacak? Windows 11 ücretsiz mi olacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Windows 11 ne zaman çıkacak?

    Windows 11 hangi tarihte çıkacak? Windows 11 ücretsiz mi olacak? Microsoft'un 6 yıl önce sunduğu Windows 10'un yerine Windows 11 sürümü geliyor. Teknoloji devi Windowsa, konuyla ilgili açıklama yaptı ve özelliklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan tanıtımda, "Windows 11, taze bir deneyimle tutkularınızın peşinden gidebileceğiniz sakin ve yaratıcı bir alan sağlar. Yenilenen Başlat menüsünden sevdiğiniz kişilere, haberlere, oyunlara ve içeriklere bağlanmanın yeni yollarına varan birçok yenilik barındıran Windows 11 sayesinde doğal bir şekilde düşünün, kendinizi ifade edin ve içerik üretin." şeklinde açıklama yapıldı.

    WINDOWS 11

    Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.

    WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK, WINDOWS 11 ÜCRETSİZ Mİ?

    Windows 11'in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Microsoft ise "Windows 11 henüz çıkmadı; bu yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulacak. Heyecanla bekliyorsanız bu süre zarfında hazırlanmak için yapabileceğiniz birkaç şey var." açıklamasında bulundu.

    Ücret konusunda ise "Windows 11 kullanıma sunulduğunda bazı Windows 10 bilgisayarları ücretsiz yükseltebilirsiniz." şeklinde açıklama yapıldı.

    ÇOKLU PENCERE WINDOWS 11 İLE GELİŞTİ

    Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.

        WINDOWS 11'DE WIDGET DÖNEMİ

        Microsoft Widget'ları da Windows 11'e getirdi. Bu özellik, bize bir zamanların Windows sürümü Vista'yı anımsatıyor.

        Windows 11, özellikle bir tablette dokunmatik konusunda iyi bir performans sağlıyor. Özel bir tablet modu gerektirmeyen Windows 11, böylece masaüstünde olduğu gibi tablette de aynı arayüz ile çalışıyor.

        WINDOWS 11'İN OYUN GELİŞTİRMELERİ

        Microsoft'un söylediğine göre, Windows 11 en iyi oyun deneyimini de getirecek. Microsoft, Windows 11'de DirectStorage API'si ve otomatik HDR ile yüksek grafikler vaat ediyor. Ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Xbox Game Pass, Xbox uygulamasıyla doğrudan Windows 11'e geliyor.

        MICROSOFT STORE VE ANDROID SÜRPRİZİ

        Microsoft Store yeniden tasarlandı. Android uygulamaları Store'a ekleniyor. Bu oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.

        "BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

        Windows 11'in tanıtımı sonrası Microsoft CEO'su Satya Nadella sahneye çıktı. Nadella, "Bugün size gösterdiklerimiz beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

        WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)
        Bellek: 4 GB RAM
        Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı
        Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x
        Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)
        İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir
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        Haberler Teknoloji Windows 11 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Ücretsiz mi olacak? Microsoft Windows 11 indirme seçenekleri!