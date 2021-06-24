Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gizli numara engelleme nasıl yapılır? Gizli numaralar nasıl engellenir, kapatılır?

Gün içerisinde çoğu kez Gizli numaralar nasıl engellenir, kapatılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone abonelerinden olan ve bilinmeyen numaralardan aranan kişiler bu durumdan sıkıldıkları, rahatsız oldukları için operatörlerinden nasıl engelleme yapılacağını merak ederek araştırmaya başladı. her operatöre göre gizli numara engelleme işleminin yapılması farklı şekillerde oluyor. Peki Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gizli numara engelleme nasıl yapılır?