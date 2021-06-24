Gizli numaralar nasıl engellenir, kapatılır? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gizli numara engelleme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde gizl numaralardan arayıp rahatsız eden, dolandırıcılık yapmak isteyen kişilerden kurtulmak isteyenler kendi operatörlerinde bu numaralardan hangi işlemler ile kurtulabileceklerini merak ederek araştırır oldu. İşte detaylar…
TÜRK TELEKOM GİZLİ NUMARA ENGELLEME
Gizli numaralardan gelen aramaları artık engelleyebilirsiniz. Servisi aktive etmeniz durumunda gizli numaralardan gelen aramalar size yönlendirilmeyecektir. Gizli numara ile arayan kişiye, sizin gizli numaralardan çağrı kabul etmediğiniz bilgisi verilecektir.
Kullanım
Web üzerinden;
Gizli numara engelle aktivasyon işlemlerinizi yapmak için tıklayınız.
Wap üzerinden;
Gizli numara engelleme aktivasyon ve deaktivasyon işlemlerinizi wap.avea.com.tr'den "Online İşlemler" altındaki "Servisler" yolunu izleyerek "Gizli Numara Engelleme" menüsü altından yapabilirsiniz.
*253# ile;
*Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek veya alabilmek için *253#yazarak arama yapmanız yeterli.
*253# ye arama yaptığınızda, gizli numaralardan çağrı engelleme servisi mevcut durumunu değiştirecek (aktif ise deaktif, deaktif ise aktif olacak) ve telefon ekranınızda ilgili bilgiyi görebileceksiniz.
*100# ile;
Gizli numara engelle aktivasyon işlemlerinizi *100# İşlemler menüsünden yapabilirsiniz.
VODAFONE GİZLİ NUMARA ENGELLEME
Hattınızı gizli numaralardan gelen çağrılara kapatmak için, Yanımda İnternet Arama Ayarlarım sayfasındaki "Gizli Numara Engelle" servisini kullanabilirsiniz. Arama Ayarlarım sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Bunun dışında:
• Sesli Yanıt Sistemi'ni (7000) kullanabilir;
• Gizli numaradan gelen çağrıları engellemek için GIZLI AC yazıp 7046'ya mesaj yollayabilir veya 7046 yı arayabilir;
• Gizli numaradan gelen çağrıları kabul etmek için GIZLI KAPAT yazıp 7046'ya mesaj yollayabilir veya 7046'yı arayabilirsiniz.
"Vodafone Gizli Numaraya Kapalı" servisini aktif hale getirmiş olsanız bile analog santrallarden, PBX'lerden ve yurt dışından numarasız olarak gelen çağrıların engellenemediğini hatırlatmak isteriz.
"Vodafone Gizli Numaraya Kapalı" servisi yurt dışında dolaşımda (roaming) aktif ise, gizlenmiş çağrılar (analog, PBX ve yurt dışı çağrıları hariç) engellenmeye devam edecektir.