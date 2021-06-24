Gizli numaralar nasıl engellenir, kapatılır? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gizli numara engelleme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde gizl numaralardan arayıp rahatsız eden, dolandırıcılık yapmak isteyen kişilerden kurtulmak isteyenler kendi operatörlerinde bu numaralardan hangi işlemler ile kurtulabileceklerini merak ederek araştırır oldu. İşte detaylar…