ABD basınından bomba UFO iddiası: Uzaylılarla anlaşma imzaladılar!

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri hakkındaki tartışmalar bir süredir dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.
Geçen Ağustos ayında Pentagon, bilinmeyen uçaklar ile ilgili görüntüleri araştırmak için "Tanımlanamayan Hava Olayları (UFO) Görev Gücü"'nü kurdu. Pentagon, grubun görevinin bu olayları "tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" ve ayrıca UFO'ların "doğası ve kökenleri" hakkında "içgörü kazanmak" olduğunu açıkladı.
"ABD'NİN GİZLİ ASKERİ TEKNOLOJİ OLMADIĞI KANITLANDI"
Bununla birlikte, raporun bir versiyonu bu ayın başlarında Kongre temsilcilerine sunuldu. İsmi açıklanmayan yetkililer ABD medyasına yaptığı açıklamada, raporun uzaylı faaliyetine dair hiçbir kanıt bulmadığını, ancak bunu dışlamadığını söyledi. Özellikle, gözlemlenen UFO'ların gizli ABD askeri teknolojisi olmadığının da kanıtlandığı bildirildi. Askeri liderler, ayrıca söz konusu teknolojinin uzaylılara ait değilse bile Rusya veya Çin gibi ABD düşmanlarına ait olabileceğini söyledi.
PEKİ RAPOR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?
Geçen Ağustos ayında Pentagon, bilinmeyen uçaklar ile ilgili görüntüleri araştırmak için "Tanımlanamayan Hava Olayları (UFO) Görev Gücü"'nü kurdu. Pentagon, grubun görevinin bu olayları "tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" ve ayrıca UFO'ların "doğası ve kökenleri" hakkında "içgörü kazanmak" olduğunu açıkladı.