iPhone SE 3 ne zaman çıkacak? iPhone SE 3 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Akıllı telefonlardan çıkan yeni modelleri yakından takip edenler, özellikle Apple gelişmelerini izleyenler iPhone SE 3 modeli ile ilgili bilgileri gündemde sıklıkla araştırır oldu. Özellikleriden fiyatına kadar pek çok detay merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
İPHONE SE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Henüz tarih belli olmadı, fiyat da açıklanmadı.
İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone SE 3'ün yeni özelliklerine dair bazı spekülasyonlar var. Öncelik verilen güncellemeleri sırasında il olarak yonga seti geliyor. Yonga seti; anakart üzerindeki donanımları ve arabirimleri yöneten, aralarında veri akışını sağlayan bir tip işlemcidir.
Bir başka özelliği ise A14 Bionic Chipset özelliği. Bu özellik sayesinde
Önceki nesillere göre aynı sayıda çekirdek, daha yüksek performans sağlayacak
Tamamen yenilenmiş grafik işlemciliği ile sürdürülebilir maksimum performansını mümkün olan en düşük güçte gerçekleştireceğini söylüyor.
Yüksek yapay zeka performansı
Daha düşük güç tüketimi
Cihazın ayrıca 5G yetenekleri ve Wi-Fi 6 Destek Bandı ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. iPhone SE 3 için depolama boyutlarının 64 GB, 128 GB ve 256 GB olduğu öne sürülmüştür.