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    • Teknoloji
    • 22.06.2021 19:28
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    • 22.06.2021 19:28
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    ? , ? Son gelişmeler…

    Özellikle teknoloji severler tarafından ? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Apple yeni modellerini üreterek satışa sunmaya devam ediyor ve bu modeller hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. Bir süredir heyecanla gelmesi beklenen iPhone SE 3 tarihi belli oldu mu? , ? İşte konuya dair son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    iPhone SE 3 ne zaman çıkacak?

    iPhone SE 3 ne zaman çıkacak? iPhone SE 3 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Akıllı telefonlardan çıkan yeni modelleri yakından takip edenler, özellikle Apple gelişmelerini izleyenler iPhone SE 3 modeli ile ilgili bilgileri gündemde sıklıkla araştırır oldu. Özellikleriden fiyatına kadar pek çok detay merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    İPHONE SE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Henüz tarih belli olmadı, fiyat da açıklanmadı.

    İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

    iPhone SE 3'ün yeni özelliklerine dair bazı spekülasyonlar var. Öncelik verilen güncellemeleri sırasında il olarak yonga seti geliyor. Yonga seti; anakart üzerindeki donanımları ve arabirimleri yöneten, aralarında veri akışını sağlayan bir tip işlemcidir.

    Bir başka özelliği ise A14 Bionic Chipset özelliği. Bu özellik sayesinde

    Önceki nesillere göre aynı sayıda çekirdek, daha yüksek performans sağlayacak
    Tamamen yenilenmiş grafik işlemciliği ile sürdürülebilir maksimum performansını mümkün olan en düşük güçte gerçekleştireceğini söylüyor.
    Yüksek yapay zeka performansı
    Daha düşük güç tüketimi
    Cihazın ayrıca 5G yetenekleri ve Wi-Fi 6 Destek Bandı ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. iPhone SE 3 için depolama boyutlarının 64 GB, 128 GB ve 256 GB olduğu öne sürülmüştür.

        Çinli kaynaklar tarafından sağlanan raporlara göre iPhone SE 3, genel olarak eski neslin tasarımını devam ettirecek ve çok büyük değişikliklere uğramayacak.Rapora göre iPhone SE 3, ön tarafında Touch ID parmak izi tanıma, ana sayfa düğmesi gibi eski özellikleri barındırmaya devam edecek. Bunun yanı sıra cihaz tekli arka kamera ile donatılacak ve 4.7 inç boyutunda LCD ekran ile gelecek.

        Apple'ın "SE" çatısı altında geliştirdiği akıllı telefonları genelde bütçe dostu olarak adlandırılabilir. Zira şirket bu telefonlarında pek çok özellikten kısarak fiyatı daha uygun hale getiriyor. Ancak bu sene Apple farklı bir strateji izleyerek daha gelişmiş özelliklere sahip iPhone SE Plus modelini de piyasaya sürecek.

        Tanınmış Apple analistlerinden Guo Mingchi'ye göre iPhone SE Plus; delikli ekran, ekran altı kamera ve diğer gelişmiş özelliklerle gelecek. Ancak bu telefonun en az 2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.
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