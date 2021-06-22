Google sürekli duruyor hatası nedir? Google sürekli olarak durduruldu hatası çözümü nasıl? Google nasıl güncellenir?

Google kullanıcıları sabah saatleriyle birlikte çeşitli erişim problemleri yaşamaya başladı. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaşadıkları hataları bildirmeye başladı. Sorunun ne zaman çözeceği merak konusu oldu. Binlerce kullanıcı yaşanan sorunla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Google durduruldu hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü nedir? Google nasıl güncellenir? İşte merak edilenler...
GOOGLE DURDURULDU HATASI NEDİR?
Google kullanıcıları uygulama sürekli olarak duruyor hatasıyla karşı karşıya geliyor. Soruna dair henüz açıklama yapılmazken konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
İşte sorunun çözümü hakkında merak edilenler;
GOOGLE HAKKINDA
Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.
GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Android sürekli olarak duruyor hatası için Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.
Google sözcüsündenyapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.