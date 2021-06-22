Google'da özellikle son saatlerde "Google sürekli olarak duruyor. Uygulamayı kapat. Geri bildirim gönder." sorunu yaşandığı görülüyor. Pek çok kullanıcı sabahın ilk saatlerinden bu yana sorunun çözümü hakkında araştırmalara başladı. Peki, Google hatası nedir? Xiaomi-Samsung-Huawei-Oppo-Vestel Google hatası ne zaman ve nasıl çözülür? İşte merak edilenler...

GOOGLE DURDURULDU HATASI NEDİR?

Google kullanıcıları uygulama sürekli olarak duruyor hatasıyla karşı karşıya geliyor. Soruna dair henüz açıklama yapılmazken konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İşte sorunun çözümü hakkında merak edilenler;