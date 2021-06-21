Ukrayna Devlet Uzay Ajansı Başkanı Volodimir Taftay, Ukrayna uzay programını ve uzay alanında Türkiye-Ukrayna iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Ukrayna Uzay Ajansı olarak birinci önceliklerinin, bu sene sonunda Space-X firmasıyla beraber Sich 2-1 uydusunu göndermek olduğunu dile getiren Taftay, ikinci önceliklerinin ise yeni uzay programlarını uygulamak olduğunu söyledi.
Taftay, Ukrayna'nın 5. Ulusal Uzay Programı'nın 2017'de sona erdiğini belirterek bu sene martta göreve geldikten sonra hazırladıkları yeni programın, onay aşamasında olduğunu kaydetti.
Yeni programın daha pratik ve sonuç odaklı olduğunu, uyduların yanı sıra yüzen bir uzay üssü projesinin de planın içinde yer aldığını anlatan Taftay, "Ukrayna'da uzay üssü inşası için uygun bir yer yok, bu nedenle yüzen bir üs inşa etmeyi planlıyoruz, tamamen Ukrayna yapımı olacak ve bu da bağımsız bir şekilde uzaya ulaşmamıza olanak sağlayacak." dedi.
Taftay, ülkedeki uzay sanayisinin yapısında reform yaptıklarına dikkati çekerek 2020'de yasayı değiştirdiklerini ve uzay alanındaki faaliyetleri özel şirketlere açtıklarını ifade etti.
"ORTAK PROJELER YAPABİLECEĞİMİZDEN EMİNİM"
Uzay alanında iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Taftay, "Türkiye stratejik partnerlerimizden biri, komşuyuz ve pek çok ortak çıkarımız var. Kesinlikle uzay alanında pek çok ortak proje yapabiliriz, mesela yeryüzü gözetleme sistemlerinde, bildiğiniz gibi yeryüzü gözetleme uyduları hareket eden araçlar, mesela uydu Ukrayna'dan Türkiye'ye geçip, orada çalışabilir, teknik olarak bir uydu yapıp iki ülke sorunsuz kullanabilir. Bu gibi projelere açığız." ifadelerini kullandı.