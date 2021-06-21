



Taftay, bu senenin ikinci yarısında Türk Uzay Ajansını ziyaret edip iş birliği olanaklarını konuşmak istediklerini belirterek "Projelerde iş birliğinin yalnız olmaktan daha iyi olduğuna inanıyorum, özellikle Türkiye gibi uzun soluklu bir partnerlerimizle. Savunma sektöründe ortak projelere başlanmıştı, ortak bir uzay projesi gerçekleştirmek için biz de uzay alanında üstümüze düşeni yapabiliriz. Türkiye gelişmiş bir sanayiye sahip. Ortak projeler yapabileceğimizden eminim." diye konuştu.

TÜRKİYE VE UKRAYNA ORTAK UZAY ROKETİ FIRLATABİLİR

Volodimir Taftay, Türkiye'nin Ukrayna için öncelikli bir partner olduğunu belirterek iş birliğinin pekişmesiyle Ukrayna ve Türkiye ortak yapımı uzay roketi veya uydu gönderilebileceğini düşündüğünü aktardı.