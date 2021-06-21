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    • Teknoloji
    • 21.06.2021 14:23
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    • 21.06.2021 14:23
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    'dan 'a flaş soruşturma!

    , 'ın iOS14.5 işletim sisteminde uyguladığı kullanıcı izleme sınırlamalarına dair şikayetler artınca soruşturma başlattı. Apple sözcüsü ise geliştirici şirketlere tüm fırsatların sunulduğunu, regülatörler ile açık iletişim halinde olmaya devam edeceklerini açıkladı.

    Apple'a şok soruşturma!

    'da 'a karşı soruşturma açıldı. Federal Kartel Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, soruşturma ,Apple'ın iOS 14.5 işletim sisteminde uygulanan kullanıcı izleme sınırlamalarına dair şikayetlerin üzerine açıldı.

    Soruşturma kapsamında Apple'ın kendi yazılımında kendisi tarafından geliştirilen uygulamaları öne çıkarmasının yanı sıra uygulama içi satın alma seçeneklerinin de rekabete aykırı olup olmayacağı araştırılacak.

    Apple sözcüsü ise geliştirici şirketlere tüm fırsatların sunulduğunu, regülatörler ile açık iletişim halinde olmaya devam edeceklerini açıkladı.

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