Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan Instagram ve WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, WhatsApp Instagram ne zaman düzelecek? Wp Instagram neden açılmıyor, sorun mu var? Akış yenilenemedi problemi ne zaman düzelir?

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ve WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği bilinmiyor.

İşte sorunun nedeni;