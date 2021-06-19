Gün içerisinde pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Peki, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram erişim sorunu-engeli! Instagram 5xx server error ne demek? İşte detaylar...

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ve WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

İşte sorunun nedeni;