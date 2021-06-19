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    • Teknoloji
    • 19.06.2021 12:34
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    • 19.06.2021 12:41
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    Instagram ve ? Instagram erişim sorunu-engeli! Instagram 5xx server error ne demek?

    Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan Instagram ve WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Instagram ve ? Instagram erişim sorunu-engeli nedir? Instagram 5xx server error ne demek? İşte merak edilenler...

    Instagram ve WhatsApp çöktü mü?

    Gün içerisinde pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Peki, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram erişim sorunu-engeli! Instagram 5xx server error ne demek? İşte detaylar...

    INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Instagram ve WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

    İşte sorunun nedeni;

    Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

        INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

        ÖZELLİKLERİ

        Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

        TBT ÖZELLİĞİ

        Instagram geliştiricileri genellikle perşembe günü yapılan TBT paylaşımlarını farklı bir özellik haline getirdi. Özelleştirilen bu özellik sayesinde geçmişte paylaşılan fotoğraflar, yeni bir gönderi olarak paylaşılabilecek.

            INSTAGRAM HAKKINDA

            Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.
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            Haberler Teknoloji Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram erişim sorunu-engeli! Instagram 5xx server error ne demek?