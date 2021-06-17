Çin resmen açıkladı! 5 yıl sonra ilk insanlı uzay misyonu: Shenzhou-12 başarıyla fırlatıldı

Çin, Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna ilk insanlı seferini başlattı. İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, Çin'in ilk uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu (Çinli astronot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12'nin Long March-2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 09.22'de başarıyla fırlatıldığı duyuruldu.
5 YIL ARADAN SONRA
Fırlatma işlemi ayrıca, Çin'in 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyor.
Uzay aracında bulunan taykonot Nie Haisheng (56), Liu Boming (54) ve Tang Hongbo (45), Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Taykonotların ilk hedefi 22.5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak olacak.