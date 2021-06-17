Çin resmen açıkladı! 5 yıl sonra ilk insanlı uzay misyonu: Shenzhou-12 başarıyla fırlatıldı



Çin'in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 29 Nisan'da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.

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