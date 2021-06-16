Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    medyaya dikkat! İnternet dolandırıcılarına karşı yeni uyarı geldi

    İnternet dolandırıcılarına karşı yeni uyarı geldi: Ünlü sitelerin adlarının benzerleriyle hesap açılıyor, tüketiciyi mağdur ediliyor. Her mesajın, her hesabın tıklanmaması önem taşıyor. İki faktörlü kimlik doğrulaması da tavsiye ediliyor.

    Bunun adı vurgun!

    Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet dolandırıcılarının medyada güvenilir kurumların adlarına benzer hesaplarla tüketicileri hedef aldığını söyledi.

    Dolandırıcıların 'oltalama' olarak bilinen yöntemi kullanarak, şüphe duyulmayan internet sitelerinin adlarıyla sosyal medyada hesap açtıklarını, bu yolla binlerce insanı mağdur ettiklerini dile getiren Bakal, "Tüketici, e-posta ya da telefonuna gelen mesajı açıp internet linkine tıkladığında iş işten geçmiş oluyor. Tüketicilere önerim, iki faktörlü kimlik doğrulamasını muhakkak yapın. Bu sayede birileri şifrelerinizi ele geçirmiş olsa da telefonunuza gelecek olan iki faktörlü doğrulama sayesinde dolandırıcıya fırsat vermemiş olursunuz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
    Haberler Teknoloji Sosyal medyaya dikkat! İnternet dolandırıcılarına karşı yeni uyarı geldi