Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet dolandırıcılarının sosyal medyada güvenilir kurumların adlarına benzer hesaplarla tüketicileri hedef aldığını söyledi.

Dolandırıcıların 'oltalama' olarak bilinen yöntemi kullanarak, şüphe duyulmayan internet sitelerinin adlarıyla sosyal medyada hesap açtıklarını, bu yolla binlerce insanı mağdur ettiklerini dile getiren Bakal, "Tüketici, e-posta ya da telefonuna gelen mesajı açıp internet linkine tıkladığında iş işten geçmiş oluyor. Tüketicilere önerim, iki faktörlü kimlik doğrulamasını muhakkak yapın. Bu sayede birileri şifrelerinizi ele geçirmiş olsa da telefonunuza gelecek olan iki faktörlü doğrulama sayesinde dolandırıcıya fırsat vermemiş olursunuz" dedi.