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    • Teknoloji
    • 16.06.2021 19:21
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    • 16.06.2021 19:22
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    Türkiye fiyatı ne kadar? 13 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler? Fiyat listesi sızdırıldı...

    Türkiye fiyatı ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2021 yılının son aylarında tanıtılması beklenen 13 serisi hakkında sosyal medyada sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. iPhone 13 fiyat listesi ve bazı özellikleri hakkında bilgiler sızdırıldı. Peki, ? İşte teknoloji devinin yeni modeli hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 ne zaman çıkacak?

    2021 yılının son aylarında tanıtılması beklenen iPhone 13 serisi hakkında sosyal medyada sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. iPhone 13 fiyat listesi ve bazı özellikleri hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. İşte iPhone 13 özellikleri, ne zaman çıkarılacağı ve fiyatı...

    iPHONE 13 ÖZELLİKLERİ

    Telefonun kamera modülü çok daha büyük ve daha gelişmiş görüntüler kaydetmeyi sağlayacak. Öte yandan en önemli değişikliklerden biri de kesinlikle 'çentik tasarımının küçülecek' olması. Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsünde, önceki sızdırılan görüntülerin oldukça benzediğini görüyoruz.

    Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı belirtiliyor. Serinin aynı zamanda iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak adlandırılacağı söyleniyor.

    Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665 mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.

    Cnet tarafından yapılan haberde telefonun olası fiyatları da listeleniyor. Şimdi ise çapraz kamera lensi kurulumu ile bizleri turuncu tonlarında bir iPhone 13 karşılıyor. Daha önce görmediğimiz bir renk ile sızdırılan telefon, gerçekten de dikkat çekecek gibi duruyor. Apple özellikle renk konusunda iPhone 13 serisinde iddialı olacak, zira pembe tonlarında da bir iPhone 13'ün sızdırıldığını görmüştük.

    Twitter hesabı üzerinden yeni iPhone 13 rengini paylaşan Ian Zelbo, daha önce de farklı detaylarıyla telefon serisine bakış atmamızı sağlamıştı.

        iPHONE 13 BİZLERİ ŞAŞIRTABİLİR

        Apple yıllardır benzer renkler üzerinden giderken, iki yıldır kullanıcılarına yeni seçenekler sunuyor. Yeni iPhone serisinde en önemli detaylardan biri de kesinlikle çentiğin küçülecek olması. Öte yandan daha kompakt bir tasarım ile bizleri karşılayacak olan Apple, iPhone 13 ile bizleri şaşırtabilir.

        iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        iPhone 13, 2021 yılının son aylarında (Eylül, Ekim) ayında satışa çıkarılması bekleniyor.

        iPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Sızdırılan fiyat listesinde aslında en dikkat çeken detay depolama alanının genişletilmesi ve 1 TB kadar büyük bir alanın kullanıcıları karşılaması oluyor.

        iPHONE 1364 GB - 800 dolar128 GB - 850 dolar256 GB - 950 dolar

        iPHONE 13 PRO128 GB - 1050 dolar256 GB - 1150 dolar512 GB - 1350 dolar1 TB - 1500 dolar

        iPHONE 13 PRO MAX128 GB - 1150 dolar256 GB - 1250 dolar512 GB - 1450 dolar1 TB - 1600 dolar
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        Haberler Teknoloji iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler? Fiyat listesi sızdırıldı...