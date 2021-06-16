Brawl Stars güncelleme ne zaman? Brawl Stars açılmıyor hatası sebebi nedir? Brawl Stars için beklenen büyük güncelleme geldi. Mayıs ayında büyük bir güncelleme gelmesiyle birlikte, gözler Haziran ayındaki güncellemeye çevrilmişti. Oyuncuların paylaştığı bilgilere göre; Brawl Stars oyunu bakıma girerken, büyük bir güncelleme geldiği belirtiliyor. Peki; Brawl Stars açılmıyor hatası sebebi nedir?
BRAWL STARS GÜNCELLEME NE ZAMAN?
Brawl Stars güncelleme, 16 Haziran 2021 günü devreye girdi.
BRAWL STARS NEDEN AÇILMIYOR?
Oyunun bakıma girdiği ve bu nedenle açılmadığı belirtiliyor.
BRAWL STARS MAYIS GÜNCELLEMESİNDE NE VARDI?
Mayıs güncellemesini açıklayan Brawl Talk'ın son bölümünde dört yeni kostüm de tanıtılmıştı. Bunlardan biri de Barbar Kral Bull kostümü oldu. Barbar Kral Bull kostümü Supercell'in 10. yıl dönümü kutlaması için herkese ücretsiz olarak verilecek.