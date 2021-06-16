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    • Teknoloji
    • 16.06.2021 12:20
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    • 16.06.2021 12:20
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    güncelleme ne zaman? hatası sebebi nedir?

    güncelleme ne zaman? hatası alan oyun severler ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Alınan bilgiye göre, Brawl Stars oyununun bakıma girdiği ve büyük bir güncelleme geldiği belirtildi. Brawl Stars’ın Mayıs ayında yayınladığı güncelleme, oyuna yeni bir Brawler, Brawl Pass, kostümler ve çok daha fazlasını getirmişti.

    takvim.com.tr
    Brawl Stars güncelleme ne zaman? Brawl Stars açılmıyor hatası sebebi nedir?

    Brawl Stars güncelleme ne zaman? Brawl Stars açılmıyor hatası sebebi nedir? Brawl Stars için beklenen büyük güncelleme geldi. Mayıs ayında büyük bir güncelleme gelmesiyle birlikte, gözler Haziran ayındaki güncellemeye çevrilmişti. Oyuncuların paylaştığı bilgilere göre; Brawl Stars oyunu bakıma girerken, büyük bir güncelleme geldiği belirtiliyor. Peki; Brawl Stars açılmıyor hatası sebebi nedir?

    BRAWL STARS GÜNCELLEME NE ZAMAN?

    Brawl Stars güncelleme, 16 Haziran 2021 günü devreye girdi.

    BRAWL STARS NEDEN AÇILMIYOR?

    Oyunun bakıma girdiği ve bu nedenle açılmadığı belirtiliyor.

    BRAWL STARS MAYIS GÜNCELLEMESİNDE NE VARDI?

    Mayıs güncellemesini açıklayan Brawl Talk'ın son bölümünde dört yeni kostüm de tanıtılmıştı. Bunlardan biri de Barbar Kral Bull kostümü oldu. Barbar Kral Bull kostümü Supercell'in 10. yıl dönümü kutlaması için herkese ücretsiz olarak verilecek.

        Brawl Stars mayıs güncellemesi oyuna yepyeni bir Brawl Pass ekleyecek. Geçişin ilk sezonuna "Tara'nın Pazarı" denecek. Ayrıca hem ücretli hem de ücretsiz bir versiyona sahip olacak. Ücretli sürüm 9,99$ veya 170 taş maliyetinde olacak ve garantili bir Brawler dahil olmak üzere önemli ölçüde daha yüksek ödüller sunacak.

        Garantili Brawler ise nadir olacak. Mayıs güncellemesinde çıkan yeni Brawler Gale oldu. Gale, kartopu vuruyor ve önemli ölçüde kitle kontrole sahip. Bu şekilde düşmanları havaya uçuruyor ve hasar veriyor.
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