Brawl Stars güncelleme ne zaman? Brawl Stars açılmıyor hatası sebebi nedir?

Brawl Stars mayıs güncellemesi oyuna yepyeni bir Brawl Pass ekleyecek. Geçişin ilk sezonuna "Tara'nın Pazarı" denecek. Ayrıca hem ücretli hem de ücretsiz bir versiyona sahip olacak. Ücretli sürüm 9,99$ veya 170 taş maliyetinde olacak ve garantili bir Brawler dahil olmak üzere önemli ölçüde daha yüksek ödüller sunacak.

Garantili Brawler ise nadir olacak. Mayıs güncellemesinde çıkan yeni Brawler Gale oldu. Gale, kartopu vuruyor ve önemli ölçüde kitle kontrole sahip. Bu şekilde düşmanları havaya uçuruyor ve hasar veriyor.