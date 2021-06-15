REKABETİ ETKİLEYEBİLECEK PAZAR GÜCÜNE SAHİP OLUP OLMADIKLARI ARAŞTIRILACAK

CMA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." ifadelerine yer verildi.