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    • Teknoloji
    • 15.06.2021 18:02
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    • 15.06.2021 18:30
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    İngiliz denetim kurumundan ve 'a inceleme! Rekabeti etkileyebilecek pazar gücü...

    Son dakika haberleri... İngiliz denetim kurumu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), teknoloji şirketleri ve ’ın cep telefonu pazarındaki yüksek paylarına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

    AA
    İngilizlerden Google ve Apple'a inceleme!

    İngiliz denetim kurumu İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Apple ve Google'a inceleme başlattı.

    REKABETİ ETKİLEYEBİLECEK PAZAR GÜCÜNE SAHİP OLUP OLMADIKLARI ARAŞTIRILACAK
    CMA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketlerin bir dizi alanda rekabeti etkileyebilecek pazar gücüne sahip olup olmadıklarına yakından bakmak için Apple ve Google'ın mobil ekosistemlerine yönelik bir pazar araştırması başlattık." ifadelerine yer verildi.

    İşletim sistemleri Android ve IOS ve internet tarayıcıları Safari ve Chrome'un da işleyişlerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, Apple ve Google'a ilişkin incelemenin bir yıldan uzun sürmesinin beklenmediği kaydedildi.

        Google'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin Android ekosistemi üzerinden İngiltere'de yaklaşık 2,8 milyar sterlin seviyesinde bir gelir yarattığı ve yaklaşık 240 bin kişilik istihdam sağladığı bildirildi.

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