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    • Teknoloji
    • 14.06.2021 23:23
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    • 14.06.2021 23:40
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    'dan dikkat çeken karar: Ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayını yasaklandı

    merkezli video paylaşım platformu dikkat çeken bir karar aldı. Paltform başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını bildirdi.

    AA
    YouTube'dan dikkat çeken karar!

    ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube dikkat çeken bir karar aldı.

    REKLAMLARA KISITLAMA
    Şirket sözcülüğünden Axios'a yapılan yazılı açıklamada, Youtube'un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

    "REKLAMCILIK GEREKSİNİMLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"
    Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.

    Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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    Haberler Teknoloji YouTube'dan dikkat çeken karar: Ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayını yasaklandı