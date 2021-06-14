Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 15.06.2021 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 08:51
    ABONE OL

    ’tan bomba özellik! Artık yalnızca 5 kişiye yoksa kötü şeyler olur! Kullanıcılar tarafından yıllardır bekleniyordu!

    'ta yaygınlaşan bu mesajı 10 kişiye ilet yoksa kötü şey olur tarzı mesajların önüne geçilebilmesi için sahte mesajlara yönelik yeni özellik hayata geçiriliyor. Kullanıcılar bir sabit mesajı en fazla 5 kişiyle paylaşabilecek.

    takvim.com.tr
    Whatsapp’tan bomba özellik! Artık yalnızca 5 kişiye…

    Yıllarca beklenen yenilik nihayet geldi. Dünyanın en fazla kulanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan yenilikler gelmeye devam ediyor. Son olarak en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, siber saldırılara karşı kullanıcılarının korunması amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor. WhatsApp, sabit bir mesajın en fazla 5 kişiye gönderilmesi için harekete geçti. İlgili düzenleme, WhatsApp ve benzeri platformlarda görülen, "Bu mesajı 10 kişiye göndermezsen kötü bir şey olur" tarzı mesajların önüne geçilebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

    WhatsApp, sabit bir mesajın en fazla 5 kişiye gönderilmesi için harekete geçti. İlgili düzenleme, WhatsApp ve benzeri platformlarda görülen, "Bu mesajı 10 kişiye göndermezsen kötü bir şey olur" tarzı mesajların önüne geçilebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

    Yine Whatsapp'a sık sık gönderilen mesajlar için bir işlev daha hayata geçiyor. Bu tip bir mesajın yanında, kullanıcıya internette bilgiyi sorgulayabilmesi için büyüteç benzeri bir simge sunulacak. Bu sayede kullanıcı kendisine gelen mesajla ilgili kolaylıkla araştırma yapabilecek.

        WHATSAPP'TA BAŞKASININ MESAJLARI NASIL OKUNUR?

        QR Kod ile başkasının WhatsApp mesajlarını okuma nasıl yapılır?

        WhatsApp Web bilindiği üzere telefonlarda yüklü olan WhatsApp mesajlarını bilgisayar üzerinden görüntülemeye yarayan bir platformdur. Bilgisayarda işiniz varken aynı zamanda telefonunuza gelen mesajları da görüp cevaplamanızı sağlar. WhatsApp web'i başkasının telefonundaki WhatsApp mesajına ulaşmak için de kullanmanız mümkündür.

        Bilgisayardan web.whatsapp.com adresine girin.

        Karşınıza bir QR kod okuyucu çıkacaktır.

        Mesajlarını görmek istediğiniz telefondan WhatsApp uygulamasını açın.

        Seçenekler kısmında WhatsApp web yazan yere girip buradaki QR kodunu okutun.

        Artık QR kod ile WhatsApp Web üzerinden başkasının WhatsApp mesajlarını okuyabilirsiniz.

        Google Drive ile başkasının WhatsApp mesajları nasıl okunur?

        Google Drive telefondaki WhatsApp mesajlarını düzenli olarak kaydeden ve herhangi bir telefon değiştirme ya da kaybetme durumunda eski mesajları bu belleğinden geri yükleyen bir uygulamadır. Bunu başkasının telefonundaki mesajları okumak için de kullanmanız mümkündür.

        Hedef telefondan WhatsApp'a girin ve ayarlar kısmını açın.

        Burada sohbet yedeği yazan kısmı açın.

        Burada karşınıza yedeklemenin yapılacağı mail adresini yazmanız istenen bir kutucuk çıkacak.

        Buraya kendi mail adresinizi yazdığınızda yedekleme yapılan mesajlar sizin mailinize düzenli olarak gelecektir.

        Bu yedeklemeler günlük, haftalık ya da aylık gelmektedir. Ayarlardan bunu da seçebilirsiniz.

        Google Drive'ı hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan açabilirsiniz.

        Artık Google Drive yöntemi ile başkasının WhatsApp detaylarına ulaşabilirsiniz.

        Spoofing Yöntemi ile WhatsApp Mesajları Okuma

        Spoofing yöntemi diğerlerine göre daha teknik bilgi isteyen bir yöntemdir. Bu yöntem WhatsApp uygulamasının mac adresini bilmenizi ve bununla başka cihazda mesajları görmenizi sağlar.

            WhatScan for WhatsApp Web uygulaması ile okuma

            Bu uygulama başkasının WhatsApp mesajlarını okumanızı sağlayan programlardan biridir. Android telefonlarda QR kod okutarak amacınıza ulaşmanız mümkündür. Fakat bu yöntemin gizliliği çok iyidir diyemeyiz. Kişi WhatsAppında ayarlara girdiğinde telefonuna erişim sağlandığını anlayabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızda ve daha güvenilir programlara yönelmenizde fayda vardır.

            Highster Mobile Takip Yazılımı ile Okuma

            Bu yazılım WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğiniz etkili bir yazılımdır. Casus yazılım özelliği ile istediğiniz bilgileri size verecektir. Fakat olumsuz tarafı Türkçe dil desteğinin olmaması ve bir teknik destek hizmeti vermemesidir. Bu da uygulamayı kullanırken sizi zorlayabilecektir.

            Whatsapp Kullanımı

            Elinizde bulunan herhangi bir akıllı telefon ile Whatsapp kullanımını uygulayabilirsiniz. Piyasada kullanılan 2 tür mağaza bulunmakta. Iphone marka telefonunuz varsa AppStore'dan, Android destekli diğer telefonlarda ise Google PlayStore'dan indirebilirsiniz. Tabi bunu gerçekleştirebilmek için ilk önce bir internet bağlantısı gerekiyor. Telefona kurulum gerçekleştirdikten sonra program, rehberinizdeki isimleri bularak onlara daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Ve böylelikle mesaj, fotoğraf, video vs. gönderebilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul ve birçok il için kritik uyarı! Kuvvetli geliyor
            Haberler Teknoloji Whatsapp’tan bomba özellik! Artık yalnızca 5 kişiye yoksa kötü şeyler olur! Kullanıcılar tarafından yıllardır bekleniyordu!