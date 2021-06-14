Google Drive ile başkasının WhatsApp mesajları nasıl okunur?

Google Drive telefondaki WhatsApp mesajlarını düzenli olarak kaydeden ve herhangi bir telefon değiştirme ya da kaybetme durumunda eski mesajları bu belleğinden geri yükleyen bir uygulamadır. Bunu başkasının telefonundaki mesajları okumak için de kullanmanız mümkündür.

Hedef telefondan WhatsApp'a girin ve ayarlar kısmını açın.

Burada sohbet yedeği yazan kısmı açın.

Burada karşınıza yedeklemenin yapılacağı mail adresini yazmanız istenen bir kutucuk çıkacak.

Buraya kendi mail adresinizi yazdığınızda yedekleme yapılan mesajlar sizin mailinize düzenli olarak gelecektir.

Bu yedeklemeler günlük, haftalık ya da aylık gelmektedir. Ayarlardan bunu da seçebilirsiniz.

Google Drive'ı hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan açabilirsiniz.

Artık Google Drive yöntemi ile başkasının WhatsApp detaylarına ulaşabilirsiniz.