Yıllarca beklenen yenilik nihayet geldi. Dünyanın en fazla kulanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan yenilikler gelmeye devam ediyor. Son olarak en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, siber saldırılara karşı kullanıcılarının korunması amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor. WhatsApp, sabit bir mesajın en fazla 5 kişiye gönderilmesi için harekete geçti. İlgili düzenleme, WhatsApp ve benzeri platformlarda görülen, "Bu mesajı 10 kişiye göndermezsen kötü bir şey olur" tarzı mesajların önüne geçilebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
WhatsApp, sabit bir mesajın en fazla 5 kişiye gönderilmesi için harekete geçti. İlgili düzenleme, WhatsApp ve benzeri platformlarda görülen, "Bu mesajı 10 kişiye göndermezsen kötü bir şey olur" tarzı mesajların önüne geçilebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yine Whatsapp'a sık sık gönderilen mesajlar için bir işlev daha hayata geçiyor. Bu tip bir mesajın yanında, kullanıcıya internette bilgiyi sorgulayabilmesi için büyüteç benzeri bir simge sunulacak. Bu sayede kullanıcı kendisine gelen mesajla ilgili kolaylıkla araştırma yapabilecek.