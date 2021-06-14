Whatsapp'ta yaygınlaşan bu mesajı 10 kişiye ilet yoksa kötü şey olur tarzı mesajların önüne geçilebilmesi için sahte mesajlara yönelik yeni özellik hayata geçiriliyor. Kullanıcılar bir sabit mesajı en fazla 5 kişiyle paylaşabilecek.
WhatsApp, sabit bir mesajın en fazla 5 kişiye gönderilmesi için harekete geçti. İlgili düzenleme, WhatsApp ve benzeri platformlarda görülen, "Bu mesajı 10 kişiye göndermezsen kötü bir şey olur" tarzı mesajların önüne geçilebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yine Whatsapp'a sık sık gönderilen mesajlar için bir işlev daha hayata geçiyor. Bu tip bir mesajın yanında, kullanıcıya internette bilgiyi sorgulayabilmesi için büyüteç benzeri bir simge sunulacak. Bu sayede kullanıcı kendisine gelen mesajla ilgili kolaylıkla araştırma yapabilecek.